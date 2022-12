Chegan os últimos militares da Brilat de misión en Mali © Brilat Chegan os últimos militares da Brilat de misión en Mali © Brilat

Finalmente foi no aeroporto de Lavacolla e non no de Peinador, como estaba previsto, onde aterrou este mércores con dúas horas de atraso o voo que trouxo a casa aos últimos militares da Brilat de Pontevedra despregados desde fai seis meses en Mali.

Neste último voo, viaxaron 220 militares, 56 dos cales desembarcaron en Lavacolla, mentres o resto continúo viaxe.

Con esta segunda rotación conclúo o repregamento do continxente da brigada pontevedresa e finalizan unha misión que, segundo o Ministerio de Defensa, consistiu en adestrar e asesorar ás Forzas Armadas malianas e dar apoio á estrutura do Sahel fronte á ameaza xihadista.

Defensa apuntou que esta misión de Mali forma parte do enfoque integral da Unión Europea para a seguridade e o desenvolvemento no Sahel. España é un dos países europeos que máis esforzo realizou nesta misión internacional en relación coa súa contribución en medios persoais e materiais en materia de defensa.