As Forzas Armadas homenaxean no cemiterio de San Amaro aos Caídos pola Patria

A Brilat homenaxea no cemiterio de San Mauro aos Caídos pola Patria © Ministerio de Defensa

Os membros das Forzas Armadas celebran o 2 de novembro o Día dos Caídos pola Patria, cumprindo así co disposto nas Reais Ordenanzas: "Os membros das Forzas Armadas sentirán herdeiros e depositarios da tradición militar española. A homenaxe aos heroes que a forxaron e a todos os que entregaron a súa vida por España é un deber de gratitude e un motivo de estímulo para a continuación da súa obra".

Os actos en honra a estes falecidos sucedéronse ao longo de toda a xeografía española.

En Pontevedra o persoal da BRILAT visitou o cemiterio de San Amaro para render homenaxe "aos soldados de todos os tempos, encadrados nos Exércitos de España, que un día loitaron con valor, serviron con lealdade e morreron con honra".

Todos os actos tiveron en común a ofrenda dunha coroa de loureiro en recordo deses militares que "non quixeron servir a outra Bandeira, non quixeron andar outro camiño, non souberon vivir doutra maneira".