Melloran a cuberta do punto limpo municipal situado en Padriñán

O Concello de Sanxenxo está a acometer melloras nas instalacións do Punto Limpo municipal. Os labores céntranse na restauración da cuberta de ferro que se atopa deteriorada polo paso do tempo e rexistra filtracións de auga.

Ademais, realizarase unha sinalización completa das instalacións coa colocación dun cartel con horarios de apertura e residuos a depositar, carteis indicativos de cada zona de recepción de residuos e carteis nos colectores. Trátase de mellorar a imaxe do punto limpo e facer un servizo máis eficiente na recollida de residuos.

A mellora está subvencionada polos fondos do Programa de economía circular e do Plan de impulso ao ambiente-PIMA residuos con 10.278 euros.

Ademais deste punto limpo fixo, o Concello para fomentar e achegar a reciclaxe ás distintas parroquias puxo en marcha en 2020 o punto limpo móbil. Con esta incorporación reforzouse a recollida selectiva de residuos que carecen dun sistema convencional para refugalos como baterías de teléfonos, toners, pilas, pequenos electrodomésticos ou algúns envases e residuos sólidos específicos.

Doutra banda, continúa a instalación dos tres novos centros de compostaxe comunitaria en Baltar, Sanxenxo e Nantes, que se sumarán ao único composteiro co que conta o municipio na actualidade, situado no Parque do Espiñeiro, en Portonovo.

Con esta acción, o Concello busca redobrar a súa aposta pola reciclaxe orgánica polo que, ademais, está a repartir entre a veciñanza 100 composteiros individuais de forma gratuíta. Para iso, os veciños interesados terán que solicitalos na oficina de Medio Ambiente.

A Concellería de Medio Ambiente do Concello de Sanxenxo, xestionada por Juan Deza, xa repartiu máis de 300 composteiros deste tipo entre a veciñanza do municipio, que agora se verán reforzados con esta nova remesa. Na mesma liña destas actuacións, o Concello acaba de adquirir dous biotrituradoras por 48.689 euros, co obxectivo de tratar os restos de poda e utilizalos como material estructurante dos biorresiduos nos composteiros comunitarios. Precisamente, coas dúas actuacións prevese reducir un 40% no municipio as emisións de gases causantes do efecto invernadoiro.

Ambas están cofinanciadas polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-Next Generation ao 90%. Pola súa banda, o Concello deberá asumir o 10% da actuación e o custo do IVE.