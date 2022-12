Os colexios médicos desmenten ao conselleiro e desmárcanse de eventuais peches de centros de saúde

O Consello Galego de Colexios de Médicos emitiu un comunicado este xoves no que manifesta o seu "máis profundo malestar e rexeitamento" ás declaracións do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras a reunión mantida na tarde noite do martes en San Caetano co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a xerente do Sergas, Estrella López-Pardo, "nas que se nos imputan determinadas propostas concretas que non realizamos".

O Consello Galego de Colexios de Médicos desmárcase de "decisións de xestión" que poida adoptar a Xunta "como un eventual peche ou reorganización" dos centros de saúde e os puntos de atención continuada (PAC).

"Se nos imputan determinadas propostas concretas que non realizamos"

"Esas medidas, de ser tomadas, corresponden en exclusiva ás autoridades sanitarias competentes", esgrime o Consello Galego de Colexios de Médicos cuxo presidente é Isidro Lago, que tamén preside o Colexio de Médicos de Pontevedra.

A polémica xorde por mor da rolda de prensa que ofreceu García Comesaña ao finalizar a reunión, na que declarou que a súa Consellería abríase a "estudar" unha reestruturación do mapa de centros de saúde sen concretar se isto significaría algún peche ou concentración de servizos, insistindo en que fora "ou Consello ou que fixo a proposta".

Este xoves o Consello Galego de Colexios de Médicos expresa o seu "malestar e rexeitamento" por estas declaracións porque "se nos imputan determinadas propostas concretas que non realizamos".

Segundo reza no escrito difundido por este colectivo profesional, na reunión do martes "debateuse a actual organización do traballo e a ordenación territorial en atención primaria, dada a situación actual de discordancia entre recursos humanos e dispositivos asistenciais dispoñibles en atención primaria que require cambios e adaptacións ao novo escenario que, inevitablemente, vai manterse a medio prazo. Cambios que deben afrontar, con valentía e solvencia, a deriva asistencial negativa que nos últimos tempos apréciase na sanidade pública da nosa comunidade autónoma. E que como os informes dos expertos en xestión sanitaria levan desde hai anos expondo, inclúen a necesidade de reorganización estruturada da organización e a repartición equilibrada de cargas asistenciais entre os diferentes dispositivos, acordada por todas as partes e adaptada ás necesidades poboacionais e xeográficas cos datos concretos dos que só dispón o SERGAS".

Finalmente engaden que "Este Consello está afeito asumir as súas decisións, aínda que poidan ser, nalgunha medida, impopulares. Pedimos, por tanto, que a consellería de Sanidade e o seu conselleiro, fagan os mesmos actos de responsabilidade que lle son propios á súa función e cargo, no canto de imputar aos demais propostas e decisións que só lle corresponden a el".