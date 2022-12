Isidro Lago dimite como presidente do Consello Galego de Colexios de Médicos pola "ineficacia" de Sanidade ante o caos sanitario

Isidro Lago, presidente do Colexio de Médicos de Pontevedra © PontevedraViva

O presidente do Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago presentou a súa dimisión como presidente do Consello Galego de Colexios de Médicos.

A decisión enmárcase nas desavinzas que a entidade mantén coa Consellería de Sanidade despois de que o pasado 21 de decembro o Pleno da Xunta Directiva do Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra ratificase por unanimidade a súa decisión de manter rotas todo tipo de relacións con esta Consellería.

Este mércores, nunha rolda de prensa, Isidro Lago anunciou publicamente unha decisión que onte martes xa comunicara a cada presidente dos respectivos colexios das outras provincias tras a reunión que mantiveron co conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Segundo comentou Isidro Lago, "los presidentes del Consello me solicitaron de forma insistente que continue en el cargo", no que de momento ten que seguir en funcións, tal e como establecen os estatutos, en espera de facelo efectivo na próxima reunión deste órgano.

"Cualquiera de los demás presidentes, lo podrá hacer mejor que yo", declarou Isidro Lago. "Yo estaré ahí siempre, para colaborar con el Consello Galego", engadiu.

Este mércores explicou que é "una incongruencia" estar á fronte do Consello dada a postura que defende a entidade en Pontevedra. De modo que "tras meditarlo mucho, con el apoyo de la Junta Directiva de Pontevedra" presenta a súa dimisión para que esta situación "no perjdique" a ningunha das dúas entidades.

Isidro Lago lembrou que o pasado 23 de novembro a entidade colexial pontevedresa acordaba unanimemente romper todo tipo de relación coa consellería de Sanidade apuntando que "estábamos dispuestos a retomar los mecanismos de comunicación a nuestro alcance en aras al bien común".

"Poníamos la esperanza", indicou Isidro Lago, na reunión que celebraron o 29 de novembro entre o pleno do Consello Galego de Colexios de Médicos e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda que estivo acompañado polo conselleiro e a directora xeral do Sergas.

"El señor conselleiro logró hacer de una productiva y cordial reunión con el presidente de la Xunta, un fiasco personal", asegurou Isidro Lago. "El fracaso que supuso la actitud del conselleiro fue tanto por la pobreza de sus aportaciones a la misma, como por sus declaraciones inmediatamente posteriores" que a xuízo do presidente do Colexio de Médicos de Pontevedra "no parecen ser producto de la espontaneidad, más bien de una elucubración previamente estudiada".

Esas declaracións, nas que Comesaña dixo que os colexios querían pechar puntos de atención continuada (PAC), xa foron desmentidas tanto polo Consello Galego pola súa "falsedad" como polo propio presidente da Xunta, o que "roza ya una auténtica deslealtad, pues quedó meridianamente claro en la citada reunión, las cuestiones que por su complejidad no se tratarían posteriormente en rueda de prensa".

A todo isto, o Colexio de Médicos de Pontevedra suma "la poca claridad que tiene sobre las competencias médicas" xa que "siguen empeñados en adjudicar competencias médicas a farmacéuticos y enfermería, y, lo que es peor, como ocurre con el plan Xide, donde la prioridad de asistencia a pacientes de atención primaria la realiza personal no clínico. Ya advertimos que resulta un peligro, no solo para la intimidad, sino también, y mucho más grave, para la propia seguridad de los pacientes", expón a directiva.

"Existen dos realidades, las que ve el conselleiro y su equipo, y la realidad que percibimos los médicos y pacientes"

Tamén aludiu o presidente do colexio pontevedrés a que é a primeira vez que a Xustiza condena ao Sergas "por violar las normas de seguridad en el trabajo" de todo un colectivo tan extenso como os médicos de familia e os pediatras.

Ademais manteñen que "las respuestas de este conselleiro, como dijimos en su día, responden a la ineficacia. A lo que se unen, su falta de seriedad, falsedades y deslealtades".

"Existen dos realidades, las que ve el conselleiro y su equipo, y la realidad que percibimos los médicos y pacientes", apuntan para xustificar a decisión de manter rotas todo tipo de relacións coa Conselleria de Sanidade aínda que as mantén coas áreas sanitarias da provincia de Pontevedra e os seus xestores, que "aun siendo cargos inferiores, son profesionales cualificados".