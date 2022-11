José Flores anuncia a reactivación do consultorio de Vilaxoán a partir do 10 de novembro

José Flores, xerente da área sanitaria, con representantes veciñais e integrantes do PP en Vilaxoán © Sergas

O vindeiro xoves, 10 de novembro, volverá ofrecer servizo aos pacientes de Atención Primaria o consultorio vilagarcián de Vilaxoán. Este luns, o xerente da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, José Flores, mantiña un encontro con representantes da asociación veciñal da parroquia na sede da Confraría Sindical de Pescadores Virxe do Rosario.

O xerente acudía acompañdo de Ana Granxa, portavoz do PP no Concello, e da parlamentaria autonómica do mesmo partido, Elena Suárez. Prometeu que o centro volverá ter a mesma actividade asistencial que mantivera ata que se paralizou a atención. Os efectivos tamén serán os mesmos.

Indicou que, desta forma, se confirma o compromiso que adquiriu Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, cando visitou o municipio para anunciar a construción dun novo centro de saúde na localidade.

O Sergas ten previso que se desenvolva a actividade neste consultorio de luns a venres en horario de 08.00 a 15.00 horas.