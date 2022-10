Árbores, farois e postes caídos e infinidade de incidencias máis por Beatrice na comarca

Incidencias pola borrasca 'Béatrice' en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Incidencias pola borrasca 'Béatrice' en Pontevedra © PontevedraViva

A borrasca 'Béatrice' que afecta a toda a provincia desde este sábado deixou unha noite complicada para os servizos de emerxencias en toda a comarca. O momento máis crítico foi entre as 4.30 e as 5.30 horas, cando os fortes ventos botaron abaixo árbores e postes e levaron por diante lonas e chapas de tellados e fachadas.

En Pontevedra, efectivos do Corpo de Bombeiros e a Policía Local tiveron saídas relacionadas especialmente coa caída de árbores por todo o municipio, aínda que tamén houbo outras como a caída das chapas da fachada dun edificio de nova construción na rúa Joaquín Costa ou dunha chapa do tellado do pavillón municipal.

Tamén tiveron unha intervención nunha casa de Santo André de Xeve na que, sobre as 4.30 horas, o vento levou a lona que cubría un tellado en obras. Os bombeiros tiveron que axudar a un matrimonio de idade avanzada a saír da vivenda.

O vento tamén tombou un poste en Lourizán, na estrada vella de Marín, e provocou a caída de árbores na estrada entre Pintos (Marcón) e A Reigosa (Ponte Caldelas), na rúa Francia de Monte Porreiro, na praza de Galicia, na avenida de Bos Aires, en Ramón Otero Pedraio ou no pavillón do colexio A Xunqueira 2.

Tamén en Pontevedra, no límite con Arcade (Soutomaior), unha árbore cortou os dous carrís da estrada N-550 durante tres horas da pasada madrugada. Sucedeu á altura da antiga fábrica de Pontesa, segundo confirmaron os bombeiros de Pontevedra.

Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, hai constancia da caída preto das 04:30 horas e desde a Garda Civil de Tráfico fíxose fincapé na necesidade dunha rápida retirada do obstáculo, polo que desde o 112 coordinouse a actuación da Policía Local de Pontevedra, de Protección Civil de Soutomaior e dos servizos de mantemento das estradas, que procederon a cortar a árbore. Ás 07:30, o tráfico estaba aberto de novo.

Esta intervención coincidiu no tempo coas máis graves rexistradas na cidade de Pontevedra e por iso é polo que foi necesario que se desprazaran á zona os voluntarios de Soutomaior. Cando os bombeiros pontevedreses chegaran ao lugar, o servizo de mantemento de estradas xa se estaba a encargar da situación.

En Sanxenxo as intervencións do servizo municipal de emerxencias foron intensas durante toda a noite, concentrándose principalmente nas parroquias de Adina, Vilalonga e Noalla.

Segundo o balance municipal, hai constancia de inundacións en Baltar e na rúa Arenal de Portonovo e, nesta, zona, tamén houbo que actuar por varias tapas de rexistro afectadas en Baltar, Portonovo e Adina.

Ademais, houbo constancia de catro árbores caídas na vía pública, a caída de varios cables, dous postes telefónicos afectados e valados e contedores movidos polo vento. En Montalvo, o temporal tamén levou por diante dous farois.