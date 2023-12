Queixas en Cerponzóns pola situación dos postes de telefonía

Un dos postes de telefonía, medio derrubado, ameaza unha vivenda de Cerponzóns © PontevedraViva Poste de telefonía próximo a unha vivenda de Cerponzóns © PontevedraViva

A veciñanza da parroquia pontevedresa de Cerponzóns está farta. Leva tempo reclamando a retirada de vellos postes de telefonía sen que ninguén atenda as súas peticións.

Explican que estes elementos de madeira supoñen un risco para a poboación ao atoparse apoiados contra as vivendas ou noutros cables.

Tanto residentes particulares como representantes da asociación de veciños O Chedeiro chaman de maneira frecuente a Telefónica como compañía responsable destes postes para reclamar a súa substitución ou a súa reparación pero sen éxito algún.

Denuncian que desde a compañía lles notifican un código de referencia pero xa non volven poñerse en contacto para dar solución ás demandas veciñais.

Grave é o caso dunha veciña do lugar de Tilve que sofre humidades na vivenda e quere instalar un canlón para controlar as augas de choiva e evitar os danos na súa casa. Pero a presenza do poste que se apoia no tellado impide que poida realizar a obra.

Outro dos postes medio derrubado atópase sobre un camiño impedindo o paso de furgonetas de grandes dimensións. Desde o Concello de Pontevedra instaláronse unhas bandeiras de alerta para evitar o acceso como solución temporal, pero os veciños insisten en que debe ser a compañía de teléfonos quen resolva "o problemón" canto antes.

"Deberían substituílos", afirma Juan José Esperón, secretario da asociación O Chedeiro, "pero non nos fan caso ningún".

Alertan, ademais, de que algúns dos postes que permanecen na parroquia carecen de uso xa que a compañía retirou o cableado ao instalar outras estruturas cercanas elaboradas cun material máis estable. Con todo, a compañía telefónica deixou os vellos elementos abandonados e sen visos de que teñan previsto retiralos proximamente.