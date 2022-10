ENCE só retomará o seu plan social se o Supremo lles devolve a súa concesión

Apenas un par de horas tardou Ence en contestar as críticas vertidas polo portavoz do PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, que censuraba que a compañía levase desde 2019 sen convocar as axudas do seu plan social para colectivos da comarca.

A través dun comunicado, a empresa asegura que mantén o seu "firme compromiso" de activar unha nova convocatoria do seu plan social, pero para iso pon unha única condición.

Só o fará "no caso de que se resolva de forma positiva o proceso xudicial no que está inmerso esta instalación, do que depende a continuidade da súa actividade", sostén Ence.

A dirección da compañía afirma que a actual situación de incerteza sobre o futuro da fábrica pontevedresa, que deberá resolver o Tribunal Supremo tras analizar os recursos á anulación da súa prórroga, "non permitiu a súa posta en marcha".

O plan social, segundo Ence, é mostra de que a empresa está "plenamente comprometida" con Pontevedra e cidadanía, ao supoñer a maior iniciativa social que impulsa en toda España.

Está dotado con 3 millóns de euros para proxectos de índole social, ambiental, deportiva, de impulso ao emprendemento ou destinados a loitar contra a exclusión social, entre outros.