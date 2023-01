7 de febreiro, data clave para ENCE: O Tribunal Supremo examinará a anulación da súa prórroga

Xa hai data marcada para resolver o futuro da fábrica de Ence en Pontevedra. O Tribunal Supremo fixou para o próximo 7 de febreiro o seu debate sobre a legalidade da prórroga concedida á factoría para ocupar terreos de Costas ata o ano 2073.

Así o desvelou a empresa a través dunha comunicación dirixida ao Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Ese día, os maxistrados da Sala Terceira do Contencioso-Administrativo do alto tribunal reuniranse para votar e emitir o seu fallo sobre os recursos de casación interpostos por Ence contra as sentenzas da Audiencia Nacional que anularon dita concesión.

Resolverán dese xeito tanto o procedemento seguido a instancia de Greenpeace España como o iniciado polo Concello de Pontevedra, que desembocaron ambos na nulidade da prórroga que, a principios de 2016, outorgoulle o Goberno presidido por Mariano Rajoy.

Ence sostén que, previsiblemente, a decisión do Tribunal Supremo sobre ambos os recursos coñecerase nas semanas posteriores á data sinalada para a votación e fallo dos mesmos.