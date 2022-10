O Goberno mantén a segunda fase do paseo peonil a Marín sen prazos nin investimento

O coordinador dos deputados socialistas galegos no Congreso, Guillermo Meijón, confirmou que a segunda fase do paseo peonil entre Marín e Pontevedra está "sen prazos" pero tampouco figura nos Orzamentos Xerais do Estado polo que non ten investimento.

O socialista explicou que os técnicos do Ministerio para a Transición Ecolóxica están a redactar o proxecto definitivo "y dado que estos no son unos Presupuestos Generales del Estado de maquillaje, hasta que esté finalizada esa redacción, no se podrá continuar con ese paseo".

Meijón comprometeu que "la actuación se volverá a retomar una vez que este proyecto esté listo".

A explicación técnica que se ofreceu no seu momento para anular o proxecto orixinal da segunda fase deste paseo marítimo, foi a "estabilidade dos pilotes" e que Costas atopara "novas necesidades" no percorrido sobre a auga que se deseñou para conectar o tramo xa construído desde a cidade ata o nó de Mollabao coa pasarela das mariscadoras, nos Praceres.