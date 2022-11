A segunda fase do paseo peonil a Marín, a "gran incógnita" sobre a que o PP pide "explicacións"

Ana Pastor e Javier Bas © Mónica Patxot

O proxecto da segunda fase do paseo marítimo entre Pontevedra e Marín quedou, en palabras da alcaldesa de Marín, María Ramallo, "evaporado". A pesar de que o anterior Goberno central xa deixara licitadas as dúas fases, ata o de agora aínda se executou a primeira e nos novos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de 2023, non aparece.

Este luns, os deputados Ana Pastor e Javier Bas; a senadora Pilar Rojo; María Ramallo; os portavoces de Pontevedra e Vilaboa, Rafa Domínguez e Alberto Acuña, e a concelleira de Poio Rocío Cochón, presentaron as emendas do PP a estas contas para 2023 e piden unha partida para este proxecto, sobre o que demandan, ademais, "explicacións".

Entre as cen emendas presentadas polo PP aos PGE aparece unha que reclama dous millóns de para esta segunda fase do itinerario peonil e, a preguntas dos medios de comunicación, Ana Pastor indicou que seguen sen saber o motivo de que non figure o proxecto por ningún lado.

"A pesar de que fixemos preguntas no Congreso e no Senado, isto é a gran incógnita, é que seguen sen dar explicacións", critica a deputada e ex ministra de Fomento.

Ana Pastor considera que "neste caso, o que non hai é vontade política porque estaba consignado xa o orzamento".

Respecto diso, Pilar Rojo explica que o anterior Goberno licitou as dúas fases do proxecto, pero co cambio de Executivo, "non sabemos que pasou", foi necesario anular o contrato inicial e sacar un contrato exclusivo da primeira fase "para poder abrilo" e agora non volveron a licitar a segunda fase.

Días atrás, a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, explicou que os técnicos de Costas advertiron que a parte do paseo que iría pilotada sobre o mar "non ofrecía as garantías de seguridade óptimas para seguir avanzando nese proxecto e por tanto desestimouse", de modo que o proxecto está actualmente paralizado e, por tanto, non se podía contemplar nos PGE, "onde só se inclúen proxectos executables".

Agora, o estudo para poder emendar o problema con pilótelos compételle aos técnicos da Xefatura Provincial de Costas, pero aínda non o realizaron e o proxecto deberá esperar polo menos un ano máis para incluílo nos orzamentos de 2024.

A pesar destas explicacións, Ana Pastor insiste en que "para un ser humano normal, racional, non hai ningunha explicación" e "alguén o ten que explicar", xa llo propio, presidente, Pedro Sánchez, ou a ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Ana Pastor promete que "seguiremos con iso" e "volveremos insistir", sobre todo na comisión de Transportes.