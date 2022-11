Problemas na cimentación obrigan a refacer o proxecto da segunda fase do paseo a Marín

O Goberno quixo deixar claro que non aparca o proxecto para continuar o paseo peonil entre Pontevedra e Marín que, por agora, quedouse a medio camiño.

"Non é necesario que apareza nominativamente nos orzamentos do Estado", explicou o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, que garantiu que o atraso que sofre este proxecto non é por unha cuestión monetaria.

Os técnicos de Costas advertiron que a parte do paseo que iría pilotada sobre o mar, entre Cocheiras e Os Praceres, non ofrecía as garantías de seguridade óptimas para seguir avanzando ao existir problemas coa súa cimentación.

Por iso é polo que, tras desestimar esta solución, o Ministerio para a Transición Ecolóxica viuse obrigado a encargar un novo proxecto para completar a segunda fase do paseo, que chegaría ata a entrada do Porto de Marín.

"Hai que redactar un novo proxecto e nesa fase estamos", subliñou Miñones.

O que non fixo o delegado, con todo, é comprometer unha data para que este proxecto estea redactado e poida saír a licitación.