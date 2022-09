O PP de Cuntis elixirá ao seu novo presidente o 15 de outubro no congreso local

O Partido Popular de Cuntis celebrará o seu congreso local o próximo 15 de outubro, nun acto no que terán dereito a voto os afiliados locais do partido.

Para a celebración do congreso, o PP provincial xa ten aprobado o regulamento que rexerá todo o relativo á celebración do cónclave, así como ás persoas que integran a Comisión Organizadora do Congreso, da que forman parte María José Liñeira Asorey, como presidenta; Roberto Campos López e Salvador Santiago Pereira Pena.

Esta comisión será a encargada de coordinar, impulsar e dirixir todos os aspectos organizativos do congreso ata a súa celebración, momento no que asumirá estas competencias a mesa do congreso.

As persoas interesadas en optar á presidencia do partido poden presentar a súa candidatura durante os vindeiros sete días, e terá que ir acompañada, como mínimo, polo 5 % dos afiliados locais. Unha vez que a Comisión Organizadora comprobe que cumpre co mínimo esixido, abrirase un período de campaña electoral interna no que as persoas candidatas poden explicar aos afiliados o seu equipo e o seu proxecto para o partido.

Coa celebración destes congresos, desde o PP provincial queren reforzar as estruturas do partido para afrontar as municipais do ano próximo o mellor preparados posible e con proxectos fortes nos 61 concellos da provincia. Tras o congreso provincial do 9 de xullo, o PP xa celebrou congresos locais en Dozón e Forcarei e teñen previsto celebrar este venres o de Caldas de Reis.