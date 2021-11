Rueda anuncia a celebración inminente de congresos en Pontevedra, Cuntis, Caldas e Campo Lameiro para renovar as estruturas locais do PP

Comité executivo provincial do Partido Popular © Mónica Patxot

O comité executivo provincial do Partido Popular reuníase na tarde deste mércores na sede situada en Raíña Vitoria. Presidido por Alfonso Rueda, durante este encontro, decidíase que o próximo 18 de decembro celébrese o XIII congreso local en Vigo.

A partir desa data celebraranse ao longo do próximos cinco meses outros conclaves locais en Pontevedra, Cuntis, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Tui, Redondela, Dozón, Agolada e Forcarei.

Segundo afirmaba o presidente provincial do PP, a intención destes congresos é "renovar e fortalecer as estruturas locais do partido" con tempo suficiente para que se preparen as eleccións municipais de 2023. Alfonso Rueda mostrou a súa idea de crear equipos, tanto con persoas que xa formaban parte das filas populares como de novos afiliados que se incorporan.

No comité executivo, Rueda tamén convidou os asistentes a saír á rúa para escoitar as necesidades da cidadanía e saber que precisan do PP. Neste sentido, admitiu que o obxectivo dos populares é trasladar gobernos "estables" a todos os concellos da provincia.