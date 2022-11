Fernando Pérez será o candidato do PP á Alcaldía de Caldas de Reis

Fernando Pérez, candidato á alcaldía de Caldas, e o seu equipo © Partido Popular de Caldas de Reis

Fernando Pérez anunciou este venres ante membros da xunta local do Partido Popular que será o candidato á alcaldía da Caldas de Reis nas eleccións municipais de maio.

Pérez, que foi elixido presidente local do partido hai dous meses sinalou que "cada unha das persoas que formamos o Partido Popular somos esenciais para que en maio haxa un Goberno con ideas, con forza, con futuro e cun proxecto serio para Caldas de Reis".

Agradeceu a confianza do partido e recoñeceu que o que o move "é o interese do meu pobo". En Caldas "traballo e aspiro a que os nosos fillos e as novas xeracións teñan oportunidades para poder seguir vivindo aquí" e engade que o municipio precisa "un cambio a un goberno esgotado, dividido e sen proxecto".

Censurou que a única aspiración que ten o BNG no concello "é que non goberne o PP" e considera que é "momento de cambiar o rumbo". Destacou que entre as cousas que fixo o partido no municipio foi investir en saneamento, a ampliación do instituto, no novo centro de saúde ou a posta en marcha da concentración parcelaria de Bemil. "Todo isto coas limitacións que temos na oposición, si gobernamos a partir de maio imaxinade todo o que podemos facer para conseguir infraestruturas e equipamentos para o noso concello".

Pola súa parte, Luis López destacou que Pérez contará en Caldas cun "equipo unido e un proxecto definido e consistente". Apuntou, ademais, que "as sensacións que nos trasladan os cidadáns e o traballo que están a facer Fernando e o seu equipo indícanos que vai haber cambio e que vai haber un apoio claro e rotundo para que poidamos activar a un concello que o pide a berros".

Di que Caldas de Reis e os seus veciños "non merecen o declive dun Goberno local máis centrado en resolver cuestións internas, que non benefician aos veciños que en resolver. Temos un Goberno socialista moi desgastado".