A Casa Barroca de Combarro, camiño de converterse en espazo de referencia para o patrimonio de Poio

A Casa Barroca do Ateneo Corredoira de Combarro comezou xa o seu camiño para converterse en espazo de referencia para a difusión do patrimonio municipal de Poio.

A propiedade pasará a ser de titularidade municipal tras o acordo coa Deputación de Pontevedra, na actualidade titular do inmoble, e agora o Concello empeza xa a traballar para darlle vida nesta nova etapa.

A concelleira de Participación Veciñal, Silvia Díaz, pon en valor a actividade levada a cabo durante décadas pola asociación Ateneo Corredoira, que supuxo o mantemento das condicións do inmoble, e lembra que o compromiso adquirido nas reunións mantidas coa entidade é garantir que disporán de instalacións onde desenvolver a súa actividade.

Silvia Díaz sinala que esta cesión do inmoble suporá un punto de inflexión na proxección de Combarro, tanto no cultural como no turístico. En primeiro lugar, permitirá a rehabilitación do edificio, corrixindo deficiencias e necesidades que melloren as instalacións.

Ademais, permitirá a dotación de contidos innovadores que dean un novo pulo á interpretación do patrimonio de Combarro.

As xestións sobre este inmoble remóntanse ao ano 2020, despois de reunións coa directiva da Asociación Ateneo Corredoira, que deu a coñecer a súa vontade de colaboración para sumar un novo recurso municipal.