Denuncian a "falta de compromiso" dos responsables sanitarios para mellorar a situación en Sanxenxo

Desde a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública "SOS Sanidade Sanxenxo" denuncian a "falta de compromiso" tanto do Servizo Galego de Saúde (Sergas) como da Xerencia da Área Sanitaria Pontevedra – O Salnés cara mellorar a situación neste concello.

A Plataforma anuncia que o vindeiro 14 de outubro participarán na manifestación comarcal convocada por "SOS Sanidade Salnés" que terá lugar en Vilagarcía.

Ademáis, esta colectivo continúa coa recollida de sinaturas para a Iniciativa Lexislativa Popular na que se solicita que se garantan os recursos sanitarios necesarios cara atender adecuadamente á poboación según as súas necesidades.

Esta recollida de sinaturas estase a levar a cabo diante do Centro de Saúde de Baltar, en Portonovo os luns e xoves de mañá e os martes en Vilalonga. Ademáis de establecemntos colaboradores. Nos vindeiros sábados farán un percorrido de recollida nas parroquias. Así, este sábado, 10 de setembro, estarán na cafetería da Casa das Canteiras en Noalla de 17 a 19 horas.

Esta Plataforma denuncia que "en pleno mes de setembro seguimos cun só médico en cada Centro de Saúde" (Baltar e Vilalonga), sen que se cubran ausencias "e no caso do Centro de Saúde de Baltar, con tres enfermeiras menos".

Engaden que "a lista de espera para citas de consulta de atención primaria é de ata un mes e o grupo de enfermaría repártese o traballo das persoas ausentes entre as que quedan, tentando que os pacientes non queden sen atender pois son responsables do seguimento de moitas das patoloxías crónicas da poboación mediante probas como a medición de tensión, analíticas, electrocardiogramas, etc".

"Non é de recibo que tenten excusarse en que non hai profesionais dispoñibles, pois o certo é que na última convocatoria de emprego que se fixo, houbo máis de tres facultativos por praza ofertada que acudiron á mesma. O mesmo pasa co resto de persoal sanitario e non sanitario", afirman dende a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública "SOS Sanidade Sanxenxo".