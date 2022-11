Convocan unha concentración en Baltar pola falta de médicos no centro de saúde

A falta de persoal médico no Centro de Saúde de Vilalonga está á orde do día. Segundo denuncia a plataforma SOS Sanidade Pública Sanxenxo, Baltar volveu quedarse "coa metade do persoal médico e un só médico ten que facerse cargo do seu cupo, de dez pacientes por día que lle endosan da axenda da compañeira e aquelas urxencias que aparezcan", explicaron.

"Nesta situación", engaden, "estarán polo menos ata o vindeiro 1 de decembro", polo que fan un chamamento a toda a poboación para que participe na concentración 'Arroupa A Sanidade Pública Digna', que se celebrará o vindeiro domingo 20 de novembro ás 12:00 horas nas inmediacións do Centro de Saúde de Baltar, en Portonovo.

Nela participarán nunha 'performance' de monecos e peluches organizada polo colectivo 'Pediatras e Matronas Xa', que tamén denuncian a falta de facultativo de pediatría no citado centro de saúde.

"As axendas están pechadas de médicos de familia e co PAC (Urxencias) atendido sen un equipo completo de médico, enfermeiro e PSX", derivando aos pacientes, a maioría das veces, ao Servizo de Urxencias de Montecelo, o que ocasiona o "desbordamento completo" deste servizo que "se podería atender tanto en consulta ordinaria como en urxencias dos centros de saúde".