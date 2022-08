Repaso á relación entre a muller e o mar a través da tradición e os labores pesqueiros

Charla coloquio ‘A muller no mar: labores e tradición’, en Poio © Concello de Poio

A tenente de alcalde e responsable de Turismo e Igualdade, Silvia Díaz, e o responsable de Pesca e Marisqueo, Julio Casás, asistiron á charla coloquio ‘A muller no mar: labores e tradición’, organizada pola Casa-Museo de Colón e a Asociación Cultural Mulleres Mar de Poio. A intervención centrouse en cuestións como as experiencias, o traballo, as artes, as orixes e o papel protagonista que veñen desempeñando historicamente as mulleres nun dos principais sectores económicos do municipio.

A convocatoria incluíu, asemade, unha visita guiada á Casa-Museo de Colón, na que se explicaron as probas que documentan a orixe galega do navegante. Este encontro contou coa colaboración a Asociación Galicia Histórica, a quen os dirixentes municipais trasladan o seu agradecemento polo traballo que desde o colectivo se realiza para axudar a difundir e poñer en valor a tese do Colón galego.

Por outra banda, lembra desde o Concello de Poio que o vindeiro 1 de setembro terá lugar a última das visitas teatralizadas ao Bosque de Colón. Trátase dunha actividade conducida por Leucoíña Pasea e que xa contou con dúas sesións na Comunidade de Montes de San Xoán no mes de xullo.

Ademais, a semana pasada tamén se desenvolveron outras dúas citas na propia Casa Museo de Portosanto. A organización informa de que xa están cubertas todas as prazas, pero estase a elaborar unha lista de agarda por se se producen baixas. Deste xeito, as persoas interesadas poden contactar a través de turismo@concellopoio.org, indicando nome, apelidos, data seleccionada e teléfono de contacto, así como a idade. Tamén é posible obter máis información chamando ao 986833204 ou ao 986833204.