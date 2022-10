Rafael Quintía e Liño Pazos impartirán charlas sobre mitos e lendas de Poio en Ferreirós

Visita guiada á Casa Museo de Colón de Portosanto © Concello de Poio

‘Mitos, lendas e tradición oral de Poio’ é o nome da iniciativa que terá lugar o vindeiro venres 14 de outubro, no Casal de Ferreirós, e que contará coa participación de dous investigadores e escritores como o antropólogo Rafael Quintía, que falará sobre a antropoloxía, a mitoloxía e a tradición oral de Poio; e de Lino Pazos, que centrará a súa conferencia nas lendas existentes en torno á Illa de Tambo, coñecida no seu momento tamén como ‘A illa do tesouro’.

Estas charlas darán comezo a partir das 20 horas, con entrada libre, e organízanse a través da Casa Museo de Colón. Desde o Concello lembran que estas dependencias, situadas no lugar de Portosanto, permanecerán abertas ao público xeral ata o vindeiro 15 de outubro, de xoves a domingo, desde as 12 ás 19 horas. A partir da devandita data, as instalacións poderán seguir acollendo visitas guiadas, a través da Asociación Galicia Histórica.

Ademais desta cita, desde a Casa Museo tamén se está a fomentar a lectura a través dunha campaña de ‘bookcrossing’. Este método ten como finalidade animar á cidadanía a intercambiar libros de xeito anónimo. O ‘bookcrossing’ consiste en depositar un exemplar nun punto concreto, onde xa se atopen outros libros deixados previamente por outras persoas, de xeito que todas elas teñan a posibilidade de acadar novos tomos.

No caso da Casa Museo, desde finais do pasado mes de setembro vén de habilitarse un punto de entrega e recollida de libros na recepción. Unha das cuestións nas que se fai fincapé é no feito de que os exemplares que se entregan poden corresponder a calquera temática. Así, atópanse desde novelas ata poesía, pasando por libros de fotografías. A intención é involucrar á cidadanía sen importar a idade, se ben tamén se quere facer fincapé na implicación do tecido educativo.

O ‘bookcrossing’ continuará operativo mentres permanezan abertas as instalacións.