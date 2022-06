Nova localización na Praza de España para as atraccións da Festa do Carme

Marián Sanmartín, concelleira de Festas, no encontro con feirantes para preparar as Festas do Carme © Concello de Marín O Rilla na Rúa pasará a celebrarse na última fin de semana de xullo © Concello de Marín - Arquivo

Marián Sanmartín, a concelleira de Festas de Marín, mantiña un encontro durante este martes con representantes das atraccións de feira para establecer a organización durante as Festas do Carme.

Nesta ocasión vai reconfigurarse o espazo da Praza de España debido á celebración o 15 de xullo da Gala Xacobea, á que está prevista a asistencia de 15.000 persoas, coas actuacións de Mel C, ex das Spice Girls; Ana Mena; Tanxugueiras; Ana Guerra e La Mala Rodríguez.

Desta forma, entre o 8 de xullo e ata o 18 dese mes, cando se celebre o Día do Neno, os feirantes poderán distribuír as súas barracas de feira na Praza de España entre a zona máis próxima á parada de autobús e as canchas polideportivas. Segundo o goberno local, os propietarios das atraccións que asistiron ao encontro mostráronse de acordo con esta proposta.

CAMBIO DE DATAS

O goberno local tamén anuncia que O Rilla na Rúa trasládase á última fin de semana deste mes de xullo. Está previsto, en todo caso, que este xoves 16 realícese a inauguración do Paseo Alcalde Blanco. Realizaranse xogos infantís de auga a partir das 17.00 horas. Durante esta xornada repartiranse viseras e fundas plásticas para evitar que se mollen os teléfonos móbiles e poder realizar fotografías das actividades.

O acto institucional coa inauguración oficial comezará ás 19.00 horas. Está prevista a presenza de diferentes autoridades para estrear este paseo cunha imaxe renovada.

As previsións meteorolóxicas de choivas durante a fin de semana obrigan, pola contra, a trasladar a actividade Rilla na Rúa prevista para este sábado e domingo para finais de mes. O Concello publicará nos próximos días a programación completa de eventos para este verán.