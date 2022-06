Manuel Villanueva será o pregoeiro das Festas do Carme 2022

Manuel Villanueva, director xeral de contidos de Mediaset España © Mediaset España

As Festas do Carme de Marín 2022 xa teñen pregoeiro. O encargado de tal honra será o xornalista marinense Manuel Villanueva, director xeral de contidos de Mediaset España.

Así o confirmou este sábado a alcaldesa, María Ramallo, acompañada dos concelleiros Manuel Santos, Marián Sanmartín e Itziar Álvarez, dando a coñecer algúns dos detalles das festas máis importantes da tempada estival na vila.

Aínda que a programación festiva desvelarase aínda nos próximos días, Ramallo si avanzou que a lectura do pregón terá lugar o día 9 de xullo na Alameda.

Manuel Villanueva conta cunha ampla traxectoria no mundo da televisión, pasando pola TVG como adxunto ao director de programas ata o ano 1989 e posteriormente como director de programación. Despois daría o salto a Madrid para facerse cargo da dirección de programación da recentemente nada Telecindo, pasando despois por Canal + ou Antena 3 para regresar finalmente ao Grupo Mediaset como director xeneral de contidos. Ademais acaba de presentar o libro 'Palabra de vino. El placer de una grata converesación hasta apurar la botella', no que conversa con 34 personalidades de distintos ámbitos.

Xunto a este anuncio o Concello de Marín deu a coñecer o cartel escollido este ano para as Festas do Carme, confeccionado polo artista Francisco Orjales e que supón unha homenaxe aos mariñeiros falecidos no mar con especial recordo ao tráxico e recente suceso do Villa de Pitanxo que sacudiu por completo a localidade.