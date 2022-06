París de Noia, Panorama e unha Batalla de flores nas noites de verán das Festas do Carme

A un mes do Día do Carme, o Concello de Marín desvela parte da programación que se vén preparando nos últimos meses.

A concelleira de Festas, Marián Sanmartín, asegura que este verán "está pensado para que gocemos de Marín, para que dinamicemos as nosas rúas e que teñamos ocio de distinto tipo durante todas as semanas". Aínda así, os días centrais das Festas do Carme sempre recollen unha programación especial.

Nesta ocasión, a Gala Xacobeas do 15 de xullo será unha das grandes atraccións, esperándose a asistencia de cerca de 15.000 persoas, pero non será o único gran espectáculo.

Tal e como adiantou o Concello este xoves, serán varias as orquestas que amenicen as noites do verán deses días. O 11 de xullo, será a Orquesta KUBO; o 13, París de Noia; o xoves 14, Panorama, e o 16, Marbella. Todos os concertos serán na Praza de España.

Ademais, Sanmartín adianta que tamén haberá Batalla de Flores Nocturna, que se celebrará o martes, 12 de xullo, polas principais rúas de Marín.