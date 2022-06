Un libro para tomar conciencia da violencia de xénero a través dos sentimentos dunha vítima

Milagros Domínguez García © Mónica Patxot Milagros Domínguez García © Mónica Patxot

A violencia de xénero é unha problemática que toca a fibra sensible de Milagros Domínguez García (Redondela, 1968). É unha persoa moi activa na Federación Pola Igualdade dá Provincia Pontevedra ( Femupo), participa en actividades de concienciación e sensibilización sobre esta problemática organizadas por distintas entidades e nas columnas que publica periodicamente en PontevedraViva desde 2018 resulta un tema recorrente. A súa conciencia é profunda e ten interiorizada a necesidade de traballar desde a educación para erradicala. Agora, toda esa implicación adoptou o formato de novela.

Proteger es mi deber, el honor mi divisa é o título desta obra, a súa primeira novela, que resultou finalista no III Concurso Literario Asociación Prol Guardia Civil ( APROGC), convocado por esta entidade e editado por Eolas Edicións. Trátase dunha novela curta que aborda a violencia de xénero como tema central e que o fai, ademais, desde un punto de vista pouco habitual, a través dos sentimentos dunha vítima.

"No canto de relatar que lle facían ou como lle facían, relatei como ela se sentía porque ao final afacémonos ás escenas violentas, dan moito morbo e eu creo que nos inmunizamos ante elas e non sentimos nada, dános un pouco igual", explica días antes da presentación oficial da obra o vindeiro venres 17 de xuño.

Nesta novela curta non inclúe un relato de escenas violentas, unha circunstancia que pode chamar a atención, pero que ela fai de forma meditada e consciente porque considera que "estamos afeitos ao relato de escenas violentas en prensa continuamente". En concreto, só detalla unha escena na que si que hai certa agresividade e o resto da violencia intúese, pero non se conta, senón que a substituíu por "os sentimentos desa muller ante a situación que vive",

O enfoque desde o que expón a súa historia ten como punto de partida un control de tráfico da Garda Civil e é unha patrulla desta unidade do instituto armado a que nota que algo sucede coa vítima e decide actuar. O caso acabará en mans do Equipo de Muller e Menor ( EMUME) tamén da Garda Civil, que logra axudala a saír do ciclo de violencia no que viven ela e a súa filla. O seu marido e pai da nena é o responsable e finalmente logra plantarlle cara.

A intervención da Garda Civil é de acompañamento. "Falan con ela, achéganse, tentan que ela tome a decisión, mostrándolle apoio" e un día logra reunir o valor para dar o paso e para saír desa relación e da violencia. Para retratar todo ese proceso, documentouse e coñeceu en persoa a axentes de ambas as unidades da Garda Civil porque buscaba "ser fiel á realidade".

Tanto en Tráfico como no EMUME son dous axentes homes os que cobran protagonismo. Tamén é unha decisión da autora do relato que toma con fundamento. Buscaba "mostrar o lado humano de homes que se preocupan da violencia de xénero" porque se mostra convencida de que hai moitos homes sensibilizados con esta realidade social e ela mesma sente "afortunada" de atoparse con homes que son aliados na loita.

Tamén quixo trasladar con esta novela que "non hai un perfil" de vítima nin de agresor. De feito, os protagonistas desta novela son un agresor traballador de banca e unha vítima ben situada social e economicamente, para loitar contra o "estereotipo do maltratador de extracto social baixo" e trasladar que "a calquera persoa pódelle suceder".

Milagros Domínguez García criouse en dúas casas, as dos seus pais e os seus tíos, e asegura que "xamais vivín unha falta de respecto" ou situacións de violencia ou de discriminación cara ás mulleres, pero é consciente de que se trata dunha secuela moi estendida e coñeceu de primeira man situacións de violencia en familias de todo tipo. Aí naceu a súa conciencia, "vas sensibilizando coñecendo a persoas que o sufriron".

Esa maior concienciación tamén foi da man dunha maior relación e coñecemento da Garda Civil. Xurdiu por mor dunha actividade de voluntariado en Redondela das asociacións Sorrisos e Somos Ponte Caldelas (da que forma parte) e aos poucos foise implicando en iniciativas como o Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Escolares.

Esta veciña de Ponte Caldelas asegura que tamén aprendeu moito cos seus fillos, un home de 22 e unha muller de 13, axudáronlle a "evolucionar como persoa", abrir a mente, coñecer distintos puntos de vista.

Todos eses ensinos plásmaas en Proteger es mi deber, el honor mi divisa, un relato dun caso "real como a vida mesma" contado de forma sinxela.

Aínda que na novela non aborda a importancia da educación para cambiar dinámicas machistas e violentas, tamén están no transfondo e ela sostén que é algo "fundamental" en moitos aspectos como, por exemplo, "non nos educan en disolver as nosas relacións" e moitos casos de violencia chegan en situacións de separación ou divorcio porque "non aprendemos a separarnos, a superar a frustración, o desamor, que non che queiran".

A novela presentarase este venres 17 de xuño ás 19.30 horas na Casa das Campás de Pontevedra e contará coa participación confirmada de Susana Lopez Abella, Secretaria Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia; e do xeneral de división retirado da Garda Civil Ramón Rueda Ratón, autor do prólogo e que viaxará á mantenta desde Sevilla para acompañala.

Parte dos fondos recadados da súa venda destinaranse a organizacións sociais que traballan con mulleres en risco de exclusión social. Xestionarase a través de distintas entidades, pero irá destinado directamente ás súas receptoras e a actividades de satisfacción persoal que lles axuden a ter unha vida máis normalizada e plena.