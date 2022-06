Metaverso, márketing consciente e criptomonedas: Flúor achega a Pontevedra as tendencias do mercado dixital

Cuarta edición do Congreso Flúor sobre márketing dixital na sede Afundación de Pontevedra © Mónica Patxot Jess Bardanca, fundadora de sandalias Mexas, participa na cuarta edición do Congreso Flúor © Mónica Patxot Alberto Garnil, director da cuarta edición do Congreso Flúor © Mónica Patxot

A cuarta edición do Congreso Flúor, un evento que celebra a súa cuarta edición na sede Afundación de Pontevedra e está especializado no márketing dixital, abriu este xoves as súas portas. Durante 48 horas, 22 relatores de recoñecido prestixio falarán sobre as últimas tendencias neste ámbito, que pasan principalmente polo metaverso, o márketing consciente ou as criptomonedas.

Tres conceptos que cada vez soan con máis forza pero que poucas persoas acertan a definir con precisión. Para lanzar luz sobre estes asuntos, e outros moitos temas, que xa marcan o devir do comercio dixital programouse este congreso. "Este ano quixemos darlle un carácter de tendencias de márketing. Calquera persoa en Galicia que estea a facer márketing, leste é un foro en Galicia ao que tería que mirar", asegura o director do evento, Alberto Garnil.

Un dos conceptos máis enigmáticos que forman parte do programa e que dentro do sector do márketing está na fala da xente é o metaverso. De explicar de que se trata ocúpase Xavi Simó, cuxa conferencia versou sobre o futuro dixital facendo fincapé non só no metaverso, tamén no blockchain ou nos NFTs.

"Un metaverso é como un videoxogo, Tes un avatar co que xogas e tes a posibilidade de que podo gañar algo. Nun videoxogo, a xente gaña xemas pero quedan nese xogo. No metaverso podo gañar cousas que se transforman en criptomonedas que poderei retirar dese metaverso para usalas no que queira ou comprar cousas dentro", resume o experto e presidente de Inlea.

Estes produtos que se poden adquirir neste universo virtual son artigos dixitais, coñecidos como NFTs. Pero non só iso, tamén se poden realizar compras, ver un concerto, visitar un museo virtual ou xogar. E moi pronto se poderá ata solicitar unha hipoteca. Con todo, esta tecnoloxía atópase aínda en cueiros. "Aínda hai pouca xente, os metaversos agora teñen pouca capacidade", puntualiza Simó que augura unha transición híbrida na que os consumidores irán pola rúa con lentes de realidade aumentada coas que poderán ver ofertas, información ou animacións nos escaparates das tendas.

Menos futurista é o concepto do márketing consciente. "Dise que o 85 % das compras que facemos son de forma subconsciente, pero o marketing consciente alude máis a ese 15 % que intenta conectar dunha maneira máis cercana e transparente co consumidor", explica a coruñesa Jess Bardanca, fundadora da marca de zapatos Mexas.

Esta técnica de venda céntrase en facer saber ao cliente quen son as persoas que están detrás da marca, cales son os seus valores ou como se fabrican os produtos. "É ir namorando ao consumidor pouco a pouco con pequenos detalles", resume a emprendedora, convencida de que as novas xeracións dan moito máis valor a produtos respectuosos co medio ambiente. "As empresas agora teñen que ter un equilibrio entre ou económico, ou social e ou ambiental para ser sostibles. Cando te sintes identificado cun proxecto, fidelizas maís", asegura.

A súa marca está especializada na venda de sandalias inspiradas nos zapatos artesanais que se usan desde hai 500 anos en México, país ao que se mudou por traballo e no que lanzou a súa marca antes de regresar a Madrid co estalido da pandemia.

Os relatorios continuarán ao longo de toda esta xornada de xoves e durante a mañá do venres. Desde a organización animan aos profesionais do sector para acudir ao congreso e participar nos eventos paralelos. "Queremos que as marcas se relacionen cos profesionais e cos relatores, que coñezan de primeira man o que se está facendo e que poidan preguntarlle dúbidas. Xa que os traemos, queremos utilizalos", conclúe o director de Flúor.