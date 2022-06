Flúor presenta as 'maricoins', a criptomoeda que combate a homofobia

Francisco Álvarez © Mónica Patxot

O número de criptomonedas existentes en circulación é practicamente infinito, pero este xoves en Pontevedra, durante o congreso de márketing dixital Flúor, presentouse unha das moedas máis especiais e comprometidas do mercado: as maricoins.

"Neste Orgullo faremos seis meses. Fai seis meses era unha idea feliz, un soño para mellorar o mundo e pelexar contra a discriminacion en base a crear a economía do colectivo LGBTIQ+. Ese soño materializouse en seis meses coa creación dun ecosistema, economía e moeda propia", explica Francisco Álvarez, un dos promotores dun proxecto que en só medio ano converteuse nunha multinacional.

"A moeda é de uso, non é especulativa. E foi acollida polo colectivo e a xente que respecta ao colectivo dunha maneira prodixiosa en todo o mundo. Viña para ir crecendo aos poucos, pero naceu directamente como unha multinacional", engade o emprendedor, que lanzou o seu proxecto coa intención de "dar un paso adiante para axudarnos entre nós e frear a discriminacion que existe no mundo, porque un de cada tres países castiga as relacións homosexuais, once deles coa morte", remarca Álvarez.

Neste sentido, argumenta o emprendedor afincado en Madrid que dispoñer dunha potente capacidade financeira e unha comunidade forte unida ao redor dunha moeda contribúe a "xerar un respecto internacional maior que se es unha comunidade sen vínculos cara ao exterior".

E o músculo económico deste colectivo está fóra de toda dúbida. "Todo o colectivo unido representa a cuarta economía mundial, o 7,5 % da poboación e só collendo ás persoas que o declararon, moitos seguen no armario. O feito de unirnos ao redor dunha moeda vai facer valer fronte á homofobia e discriminación social, penal e financeira", destaca o promotor de maricoins.

Ademais, para alcanzar o éxito aprovéitanse dun fenómeno sociolóxico que recolle un artigo científico publicado na revista US Today no que se confirma que as minorías discriminadas en Estados Unidos, como as comunidades afroamericanas, hispanas ou o colectivo homosexual, son dobremente propensos a empregar este tipo de moedas en comparación co estereotipo de home branco heterosexual.

A moeda atópase xa en circulación e os usuarios, coñecidos como "maricoiners", destinan os seus fondos a catro funciones principais. En primeiro lugar, para apoiar ás asociacións que loitan contra a discriminación do colectivo, ás que lles adxudican unha de cada catro maricoins para financiarse.

A segunda está relacionada cos comercios que utilizan maricoin como moeda de pago. Ao inscribirse reciben o seu maricoin Kit, asinan un manifesto e poñen o adhesivo no escaparate. Ademais de cobrar en maricoins, ofrecen descontos e recompensas aos clientes que pagan con esta moeda.

O terceiro piar son os 'maricoiners', que no seu móbil a través da ' mariwallet', xeran un "círculo virtuoso" ao consumir nos comercios porque "canto máis se use, máis sobe o valor das maricoins".

E o cuarto apartado desta moeda que combate a homofobia está pensada para os investidores. "É como a bolsa, as maricoins cotizan e empréganse para intercambialos por outras moedas ou criptomonedas. Nos mercados xa se reflicte o aumento de valor das maricoins, que non é especulativo".

Para evitar caer no mundo da especulación, algo no que caeron moitas das criptomonedas en curso, desde Maricoin impulsan varios mecanismos que impiden a fluctuación brusca, tanto á alza como á baixa, do activo. Do mesmo xeito, contan cun sistema de control do fluxo dos valores e, baixo a manga, gárdanse un as consistente na retirada legal de moedas en curso para provocar unha desvalorización controlada da mesma e evitar así a entrada de especuladores.

Dun modo similar, fan repercutir nas asociacións colaboradoras co proxecto Maricoin o aumento de valor destas moedas, así lle conceden a prazo fixo unha parte do investimento realizado polos asociados, usuarios da moeda e clientes dos comercios adheridos, un mecanismo que fará que o valor desta moeda manteña un crecemento lento pero constante.

Todos estes detalles dunha moeda recentemente nacida pero que xa cabalga entre xigantes, explicounos nunha mesa redonda que tivo lugar esta tarde de xoves na sede Afundación de Pontevedra Francisco Álvarez. O emprendedor compartiu espazo con Sandra Moreno, de Uttopion; e Felip Costa, de OffBeat - NFT Musicais, nun debate moderado por *Úrsula Estévez, de Asomados, sobre tendencias do márketing.

"É a primeira vez que voestoy en Flúor, resúltame especial a capacidade para sorprender dentro do ámbito do márketing. Moita xente cre que é previsible, pero sempre se reinventan a si mesmos", encomiou Álvarez o programa e enfoque desta cuarta edición de Flúor.