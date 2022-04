A crise de Acevi obriga a reformular tres obras en Pontevedra, entre elas a do Teatro Principal

Lores e Fouces visitan as obras do Teatro Principal © Mónica Patxot

A crise que atravesa a construtora pontevedresa Acevi, que entrou de maneira voluntaria en concurso de acredores, fixo saltar polo aire as previsións do Concello en tres das obras que estaban en mans desta compañía.

A que máis preocupa é a reforma do Teatro Principal, que xa se estaba executando e que a empresa, na súa actual situación, non poderá terminar. Tampouco poderá facerse cargo das obras no cemiterio de San Mauro e do mantemento dos colexios da zona norte.

Nestes dous últimos casos, o Concello resolverá o contrato con Acevi e, con respecto ao cemiterio, sacarao de novo a licitación e, en canto ao mantemento dos colexios, concederáselle á empresa que logrou a segunda mellor puntuación no proceso de contratación.

Pero o do Principal é moito máis complicado. As obras executadas non chegan ao 20% que esixe a lei para que as poida continuar outra empresa de maneira directa e resolver o contrato e licitalo de novo supoñería un mínimo de nove meses de tramitación.

Por iso, para non prexudicar a actividade cultural prevista para este recinto nos próximos meses, os servizos técnicos municipais acordaron unha fórmula que permita acabar parte das obras pendentes e poder usar o teatro durante os próximos meses.

Así, o Concello realizará un contrato menor para acabar a reforma dos baños da planta principal o que, sumado á nova iluminación que ultima a compañía Setga, permitirá que o inmoble sexa apto para retomar a súa actividade lúdica e cultural.

O groso da reforma prevista, que ascendía a 438.000 euros, estará incluído nunha nova licitación cun proxecto que terá que ser reformulado e que abarcará todas as melloras de accesibilidade, entre elas o ascensor para as plantas superiores do Teatro Principal.

O goberno municipal confía en que a programación cultural poida regresar ao recinto "nun mes ou mes e medio", destacou Anabel Gulías, mentres que o resto da rehabilitación demorarase, previsiblemente, ata principios do próximo ano 2023.

Gulías aproveitou esta conxuntura para reiterar, en nome do Concello, a esixencia á Xunta de Galicia para que permita aos entes locais modificar e revisar os prezos das adxudicacións públicas ante a situación " complexa" xerada pola pandemia e a guerra en Ucraína.