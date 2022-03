A "empatía" dos Reis e Samuel, "baluarte da verdade", únicos consolos para a "inmensa dor" das familias

Funeral polas vítimas do naufraxio do Vila de Pitanxo © Mónica Patxot Funeral polas vítimas do naufraxio do Vila de Pitanxo © Mónica Patxot

Marín é, desde o 15 de febreiro, un pobo conmocionado. Desde que o Villa de Pitanxo naufragou en augas de Terranova, a dor das familias da tripulación foi un pesar compartido co que se solidariza toda a localidade. E este venres volveuno a demostrar.

Centos de persoas quixeron ser soporte dos que perderon aos seus e acudiron ao interior e os arredores do Tempo Novo no que se celebraba o funeral conxunto polos 21 falecidos e desaparecidos. Foron un pequeno consolo para quen leva semanas sen atopalo e que, polo menos, este venres atopárono nos Reis de España, que os arrouparon con "agarimo" e "empatía", e en Samuel Kwesi.

María José de Pazo, filla dun de vos tripulantes desaparecidos e portavoz das familias, tomou a palabra na igrexa e, en nome de todos, agradeceu o "xesto", e "como o trasladaron" aos monarcas, cos que mantiveron un encontro previo que lles aliviou na súa "inmensa dor". Tras a cerimonia, ademais, déronlle o pésame unha a unha a cada familia.

As súas palabras tamén foron de agradecemento para Samuel, "baluarte da verdade" que volveu mostrar a súa "fortaleza" e acompañous -os outros dous sobreviventes non o fixeron- nun transo que tamén resultou "un día moi duro" para el, pois o resto de mariñeiros eran "parte da súa familia".

"Hoxe está a sufrir connosco", sostivo de Pazo, agradecida polo seu "gran esforzo" para participar nesta homenaxe aos seus seres queridos, que perderon a vida nesta "gran desgraza" en augas de Terranova.

Esta "gran traxedia" uniu no Templo Novo a tres continentes e credos distintos -Samuel, por exemplo, é evanxelista- e creou "unha gran familia" que está unida por un mesmo dor.. "Antes do fatídico día non nos coñeciamos e seguramente xamais tivésemos coincidido", recoñecen, pero agora crearon "un vínculo forte e sólido".

Vínculo que lles fará este sábado moita falta porque se conmemora o Día do Pai e será "duro" para todos os orfos que se conviertieron en tal hai pouco máis dun mes e non terán a quen chamar este 19 de marzo. É o caso de María José, pero de moitos máis, entre eles Kevin González, que este venres situouse ante os medios de comunicación con bágoas nos ollos e confesou o seu pesar.

Este pequeno consolo que supuxo o funeral non será completo ata que poidan recuperarse os 12 corpos que continúan no mar en Terranova. "Para descansar", sinalan, necesitan "recuperar aos 12 que faltan". É a súa "esperanza" e este venres volveron a pedir ao Goberno que busque os medios para poder descender ao pecio e ver se algúns corpos seguen no barco e para retomar a procura na zona do afundimento.