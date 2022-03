A.M.A. supera os 500.000 asegurados en Responsabilidade Civil Profesional

A.M.A Grupo superou a importante cifra de 500.000 asegurados en Responsabilidade Civil Profesional (RCP) e sitúa á entidade como a mutua de referencia en RCP entre os profesionais sanitarios.

Convén destacar, ademais, que nesta cifra non están incluídos profesionais ao servizo das Administracións públicas, A. M.A. valorando sempre con todo interese as ofertas recibidas desde diversos Executivos autonómicos para que asumise o seguro dos seus traballadores públicos, decidiu rexeitar ditas propostas, porque esas pólizas debían incluír tamén a profesionais que non pertencen ao colectivo sanitario.

O seguro de Responsabilidade Civil Profesional consolídase, por tanto, como un dos produtos mellor valorados polos mutualistas de A. M.A., especialmente neste tempo de pandemia onde foi máis complexo xestionar as reclamacións.

O significativo incremento de pólizas de Responsabilidade Civil é resultado do traballo, experiencia e profesionalidade da área dirixida por Raquel Murillo, Directora Xeral Adxunta e Directora do ramo de Responsabilidade Civil Profesional de A. M.A., e de Beatriz Martínez, Xefa do Departamento de Sinistros de Responsabilidade Civil Profesional.

Un equipo xurídico con máis de 300 profesionais especializados en Dereito Sanitario traballa a diario para que o colectivo sanitario poida exercer a súa profesión con seguridade, tranquilidade e suficientes garantías, sen temor a sufrir as consecuencias dunha reclamación.

Neste tempo, asistíronse a máis de 30.000 profesionais da Sanidade que recibiron reclamacións civís e penais, conseguindo o 97% de resolucións favorables en procesos penais e a maioría en civís.

No seu afán por satisfacer todas as necesidades dos sanitarios e continua innovación, e protexerlles para que desenvolvan o seu traballo coa maior tranquilidade, A. M.A. creou unha área de Prevención Legal pioneira que está orientada a formar aos profesionais e evitar as reclamacións favorecendo tamén os acordos extraxudiciais que evitan a judicialización dos procesos.