A.M.A. lanza o mellor produto de renting de autos para os profesionais sanitarios

A.M.A., no seu afán por ofrecer as mellores prestacións aos profesionais sanitarios, lanzou un novo produto, o mellor e máis completo renting para os mutualistas que teñen contratado un seguro de vehículos coa mutua.

O produto prestarase xunto coa empresa de renting ALD Automotive, compañía internacional líder con presenza directa en 43 países e coa maior oferta de vehículos de renting, que ofrece unha frota de 1.760.000 vehículos.

Esta nova oferta de A.M.A. inclúe a debida responsabilidade civil perante danos a terceiros e as máis amplas coberturas do mercado, como as reparacións do vehículo por avarías. En caso de accidente, cobre os danos causados a vehículo propio así como o seguro do condutor, que garante o pago dunha indemnización en caso de falecemento ou invalidez.

Inclúense ademais outros servizos como a defensa xurídica do condutor, un subsidio por perda de permiso ou reclamación de multas, prestacións ofertadas por A.M.A. nas súas pólizas de autos.

Outros beneficios moi vantaxosos do renting son a asistencia en viaxe e vehículo de substitución, lúas, incendio, roubo e danos cinexéticos.

A.M.A. Renting cobre igualmente o mantemento que especifica o fabricante do vehículo e o cambio ilimitado de pneumáticos por desgaste.

Con A.M.A. Renting, a mutua dos profesionais sanitarios diversifica a súa ampla oferta cara ao segmento en maior auxe do sector da automoción.