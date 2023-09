Raquel Murillo, Premio "Á Excelencia na Xestión Sanitaria 2023" da UNIR

Raquel Murillo, directora xeral adxunta de A.M.A. e responsable do Ramo de Responsabilidade Civil Profesional, recibiu o Premio "Á Excelencia na Xestión Sanitaria 2023" que outorga a Universidade Internacional da Rioxa (UNIR).

Os prestixiosos premios foron entregados onte nunha gala presidida polo decano da Facultade de Ciencias da Saúde da UNIR, o Dr. Octavio Corral, quen estivo acompañado polo conselleiro da devandita facultade, o Dr. Víctor Vidal, que exerceu como presentador do acto.

Raquel Murillo agradeceu o Premio que, aínda que o recibe a título persoal, fixo extensivo ao equipo de A.M.A. e, en especial, ao seu presidente, o Dr. Diego Murillo, "o noso gran mestre na xestión", e aos profesionais da Saúde "polo seu admirable labor e porque grazas á súa confianza A.M.A. é hoxe a Mutua líder e de referencia no sector sanitario".

A directora xeral adxunta de A.M.A. destacou o papel activo da mutua na formación permanente dos profesionais, traballando para poñer en marcha proxectos pioneiros en España como a área de Prevención Legal ou o de Xestión de Acordos Extraxudiciais en beneficio da asistencia sanitaria.

Para a directora xeral adxunta de A.M.A., "se hai algo que nos caracteriza é a nosa capacidade de resposta fronte a situacións adversas" poñendo en marcha seguros como o de protección fronte ás agresións ou prestando apoio e asegurando sen custo algún a aqueles profesionais que durante a Covid-19 foron requiridos para traballar nos centros sanitarios.

"Este Premio tan relevante, sen dúbida anímame a seguir traballando para que os sanitarios poidan desenvolver o seu labor con tranquilidade e para que A.MA. continúe sendo o mellor paraugas do profesional", concluíu.

Pola súa banda, Octavio Corral enxalzou a figura de Murillo de quen dixo é "unha profesional apaixonada polo seu traballo, que soubo planificar e executar accións para satisfacer as necesidades dos sanitarios tendo en conta os recursos dispoñibles e as prioridades establecidas".

Na súa opinión, a premiada ten "unha visión clara do futuro desexado, un sector asegurador que garanta a seguridade e o benestar dos profesionais, que son os que coidan da nosa saúde".

Para Víctor Vidal, a directora xeral adxunta de A.M.A. é "un referente no sector" e "a imaxe do compromiso co mundo sanitario e con quen coida da nosa saúde". "Un claro exemplo do seu pai", o presidente de A.M.A, o Dr. Diego Murillo, concluíu.

A conselleira de Sanidade da Comunidad de Madrid, Fátima Matute, clausurou o acto dando o parabén a Murillo polo recoñecemento e polos máis de 25 anos de traxectoria profesional brindando apoio ao persoal sanitario, "coidando a quen nos coida".

O acto reuniu a destacadas personalidades do ámbito sanitario, a ex ministra de Sanidade e actualmente deputada do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, e a deputada do PP nas Cortes Xerais, Elvira Velasco, entre outros.

A.M.A. estivo representada polo seu presidente, o Dr. Diego Murillo, conselleiros e membros do equipo directivo da mutua.

Xunto a Raquel Murillo resultaron premiados Juan Abarca, presidente de HM Hospitais; José Macía, director xeral de Xestión Económico-Financeira; Marisa García, directora xerente do Hospital Universitario do Tajo, e o profesor Guillermo López.