Raquel Murillo recibe o Premio New Medical Economics 2023 ao liderado feminino en xestión

A directora xeral adxunta de A.M.A. e responsable do ramo de Responsabilidade Civil Profesional, Raquel Murillo, foi distinguida co "Premio ao liderado feminino en xestión" pola publicación New Medical Economics, que onte entregou os seus premios anuais nunha gala celebrada en Madrid.

Estes prestixiosos premios distinguen a profesionais sanitarios, compañías, Administración e todas aquelas entidades que ao longo do ano contribuíron de forma significativa ao desenvolvemento da Biomedicina e as Ciencias da Saúde en España.

Ao acto, cuxa inauguración correu a cargo do presidente de New Medical Economics, José María Martínez, asistiron, por parte de A.M.A., o seu presidente, o Dr. Diego Murillo, membros do Consello de Administración e Director Xeral, xunto a autoridades e profesionais relevantes do ámbito da Administración e a sanidade.

Para Raquel Murillo, recibir este premio foi unha honra, xa que "recoñece o esforzo, a constancia e a dedicación" durante estes anos de traballo nos que "non foi sinxelo chegar ata aquí". Segundo explicou, "aínda que se produciron avances significativos nos últimos anos, algo queda sempre no camiño".

A pesar de todo, Murillo confesou sentirse "afortunada" e resaltou o papel da Mutua, "En A.M.A., co noso Presidente á fronte, todos compartimos valores que son moi necesarios nunha sociedade como a actual onde impera a inmediatez", afirmou.

Para Murillo, se hai algo que une ao equipo de A.M.A. "é o noso profundo respecto polos que nos coidan os sanitarios, que contra vento e marea elevan a calidade da nosa sanidade".

Por esta razón, concluíu, o galardón supón "unha inxección de enerxía e un revulsivo para continuar co noso compromiso cos sanitarios e coa sociedade".

Xunto a Raquel Murillo resultaron premiados institucións e profesionais do ámbito sanitario, entre os que se atopan os Hospitais 12 de Outubro de Madrid, Raíña Sofía de Córdoba e Quirónsalud de Málaga; a Axencia de Calidade sanitaria de Andalucía; a presidenta da Asociación Española de Dereito Sanitario, Ofelia de Lorenzo, e o fundador de Mensaxeiros da Paz, o Pai Ángel, quen foi distinguido co Premio á mellor personalidade sanitaria do ano.