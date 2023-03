Raquel Murillo, directora xeral adxunta de A.M.A., participa na Xornada Europea sobre agresións ao persoal sanitario organizada polo CGCOM

A directora xeral adxunta de A.M.A. e responsable do ramo de Responsabilidade Civil Profesional, Raquel Murillo, participou como relatora na Xornada Europea sobre Agresións ao persoal sanitario en Europa organizada polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Médicos xunto co Comité Europeo de Ordes Médicas (CEOM) con motivo do Día Europeo contra as agresións a médicos e profesionais sanitarios que se celebra cada ano o 11 de marzo.

A directora xeral adxunta de A.M.A. expuxo os aspectos da defensa xurídica dos profesionais agredidos, compartindo a experiencia de A.M.A. de moitos anos proporcionándolles respaldo xurídico, profesional e moral, "o que nos permite ter unha visión moi real e próxima deste problema".

Para Raquel Murillo, as agresións ao colectivo sanitario, ademais do problema da violencia en si mesmo, "conlevan unha deterioración na relación médico paciente e afectan negativamente na saúde do profesional".

Neste contexto, destacou a necesidade de dispoñer dun seguro de Defensa e Protección como o de A.M.A., que inclúe a defensa xurídica ao profesional que resultou agredido, así como o asesoramento xurídico e outras garantías en caso de falecemento ou por invalidez permanente como consecuencia do ataque.

Tamén citou a necesidade de adoptar medidas necesarias como a vixilancia presencial no centro como método disuasorio ou o botón dixital para que o sanitario avise e poida solicitar axuda de forma inmediata ante situacións de risco.

Murillo insistiu na preocupante situación e lanzou unha mensaxe de tranquilidade e apoio aos profesionais sanitarios. "Non se debe normalizar o insulto, a ameaza, ou a agresión na actividade profesional sanitaria", asegurou.

Unha vez máis, A.M.A. adiantouse ás necesidades dos sanitarios e creou este seguro, que actualmente teñen contratado 450.000 sanitarios de todas as profesións.

A póliza, segundo explicou Murillo, ten como principal obxectivo outorgar unha cobertura integral durante todo o proceso, desde que se produce a agresión, apoiando ao sanitario nestes momentos tan difíciles e perseguindo ao agresor ata a súa condena.

A directora xeral adxunta de A.M.A. insistiu na necesidade de formar aos profesionais en aspectos que lles axuden a detectar a pacientes potencialmente agresivos ou sobre como actuar ante unha agresión.

Para finalizar, Raquel Murillo agradeceu o labor do interlocutor policial sanitario da Policía Nacional, Manuel Yanguas, e do comandante Ángel Barca, interlocutor nacional sanitario da Garda Civil, que interviñeron na Xornada xunto ao presidente do CGCOM, Tomás Cobo; a vicepresidenta segunda do Congreso dos Deputados e ex ministra de Sanidade, Ana Pastor, e o presidente da Fundación Mutual Médica, Alejandro Andreu.

Yanguas na súa intervención mencionou a estreita colaboración con A.M.A. poñendo como exemplo a súa participación recentemente na Webinar organizada pola mutua para abordar o problema das agresións.

Tomás Cobo resaltou a relación exemplar coa mutua e que permitiu subscribir acordos importantes para o sector como o asinado en 2018 para garantir a protección de 250.000 médicos.

Por último, Ana Pastor destacou a importancia de contar cunha aseguradora especializada no sector como A.M.A. que teña capacidade para adaptar as súas pólizas ás necesidades do colectivo, cumprindo co principal compromiso de garantir a súa protección no exercicio da súa vida profesional e persoal.