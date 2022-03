Os axentes municipais de Poio atenderon máis de 50 auxilios humanitarios o pasado ano

Máis aló da vixilancia na vía pública ou controis de tráfico, a Policía Local de Poio desenvolve a diario un labor tremendamente importante: os servizos humanitarios. Concretamente, no ano 2021, os efectivos policiais levaron a cabo máis de 50 auxilios a persoas desorientadas, extraviadas, sen fogar ou en risco de exclusión social, de avanzada idade ou con problemas de saúde.

Nestes primeiros días do mes de marzo de 2022 a Policía Local de Poio foi requirida por varios requerimentos humanitarios. Un deles tivo lugar o sábado día 5, tratouse dun dispositivo de búsqueda dunha persoa maior con Alzheimer que faltaba do seu domicilio en San Salvador, Os axentes a atoparon camiñando pola Avenida de Encoirados na PO-308.

Tamén, o domingo día 6, recibiuse aviso telefónico na Xefatura solicitando colaboración para a apertura dunha porta en Rúa Valiña, xa que ou propietario quedara porta fóra sen chaves. E o mércores día 9 outro veciño de Praza a Granxa, en Campelo, solicitaba colaboración aos axentes municipais debido a que a súa nai de avanzada idade caera ao chan e non a podía levantar, o requirente non podía facer só, e ao non estar ferida os medios sanitarios non a ían a asistir xa que so era para axudar a levantala.

Nestes episodios adoita ser habitual que sexan os veciños ou familiares os que solicitan a presenza policial ao escoitar a algún dos seus veciños de idade avanzada, ao que se lle que pode sumar que vivan sós, gritar e pedir auxilio.

Os policías acceden ao domicilio, ás veces con axuda dos bombeiros, e comproban o estado da persoa, tomando as primeiras medidas de protección e auxilio, solicitando a asistencia médica se fose necesario. Tamén se tenta localizar a algún familiar para transmitirlle o sucedido e finalmente, se fose preciso, trasládase o informe ao departamento de Servizos Sociais do Concello de Poio para o seu seguimento.