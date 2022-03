Un falecido en Poio tras bater un camión contra un ciclomotor no que ía xunto a súa muller, que está ferida grave

A PO-308, ao seu paso por Poio, cobrou unha nova vítima mortal. Un home de 67 anos faleceu nun accidente que se rexistrou este mediodía na Avenida de Andurique.

Era un dos dous ocupantes dun ciclomotor que chocou contra un camión, nas inmediacións da primeira rotonda da avenida, en dirección a Poio.

O accidente produciuse sobre as 12:20 horas, segundo confirmou o 112 Galicia.

Xunto ao falecido viaxaba unha muller de 64 anos que foi trasladada ao Hospital Montecelo por unha ambulancia asistencial do 061. Presenta feridas graves.

O condutor do camión, pola súa banda, resultou ileso.

Ao lugar do accidente, trasladáronse ademais efectivos da Garda Civil, a Policía Local de Poio e Protección Civil.

Nestes momentos, as autoridades abriron unha investigación para aclarar as causas deste accidente.

Avanzan que as vítimas, un matrimonio residente na parroquia de San Salvador, circulaban no ciclomotor e "foron golpeadas" polo camión, á altura da rotonda de Andurique. A falta de máis datos, piden cautela e o "máximo respecto" para os implicados no accidente.

O sinistro obrigou a interromper a circulación do tráfico na zona, provocando retencións entre as localidades de Pontevedra e Poio.

Persoal de limpeza e mantemento da Axencia Galega de Infraestruturas acudiron ao momento no que se produciu o sinistro para dos restos do accidente da vía.