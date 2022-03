Ferida unha muller nun accidente de tráfico en Barro

Unha muller resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado este xoves na N-550 ao seu paso polo municipio de Barro.

Segundo informou o 112 Galicia, ás nove e media da mañá recibiron varias chamadas na central de persoas que alertaban dunha colisión fronto lateral entre dous turismos.

Apuntan estas fontes oficiais que, como consecuencia do impacto, unha muller sufriu lesións graves e necesitou a axuda dos bombeiros para poder saír do vehículo.

Así, os efectivos do Parque comarcal de Bombeiros de Ribadumia colaboraron co equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para rescatar á ferida, que estaba inconsciente.

Ademais, ao lugar do accidente chegaron os axentes da Garda Civil de Tráfico e persoal de mantemento do Ministerio de Fomento para facer fronte ás tarefas de limpeza dos restos do sinistro e o restablecemento das condicións de seguridade.