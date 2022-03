'Mulleres da vila' dá relevancia ás empresarias do comercio local

Patricia Maquieira, Yoya Blanco e Lupe Boullosa xunto ao escaparate de Lembranzas © PontevedraViva Nuria Nerga, xerente dun Salón de Uñas, xunto a Yoya Blanco © PontevedraViva Campaña 'Mulleres da Vila' © Concello de Pontevedra Campaña 'Mulleres da Vila' con motivo del 8M © Concello de Pontevedra

Ao longo dun mes desenvólvese en 15 comercios de Pontevedra unha campaña denominada 'Mulleres da Vila', a segunda edición dun proxecto que quere dar protagonismo a emprendedoras de Pontevedra con motivo da celebración do 8M.

É o caso de Lupe Boullosa, a encargada da Mercería Lembranzas na pasarela José Adrio. Alí recibía esta xoves a visita da concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, acompañada pola promotora desta iniciativa, Patricia Maquieira. A veterana empresaria amosábase moi orgullosa da súa imaxe, que forma parte da campaña.

Yoya Blanco sinalaba que Lupe representa ás mulleres emprendedoras que levan moitos anos á fronte dun comercio, compatibilizando o seu traballo con actividades familiares. A concelleira destacaba a importancia deste tipo de negocios locais, aos que se pode chamar para pedir aquilo que se necesita expresamente, algo que "non dá ningunha cadea".

Lupe Boullosa leva 33 anos á fronte da mercería. Viu a evolución da zona, desde que estaba sen cubrir a vía e "había ratas por todas partes" ata a actualidade coa pasarela. Ela amósase feliz coa foto que estes días adorna o escaparate do seu negocio e sinala que tanto a realización da foto como do vídeo que acompaña o proxecto foi moi emotiva: "ata botamos unha bágoa lembrando algunha cousa. Moitas vivencias hai aquí".

Recoñece que o mercado da internet está a asoballar ao pequeno comercio pero móstrase optimista porque "ás pezas da internet tamén se lles cae un botón ou se lles rompe unha cremalleira e para iso estamos nós".

Nuria Nerga, responsable dun Salón de Uñas na rúa Pintor Laxeiro, tamén se mostraba encantada pola iniciativa e así llo transmitía á concelleira. A nova empresaria fai un chamamento ás mulleres para que sempre estean a se formar para poder sobrevivir no mercado empresarial. Ademais, animaba ás emprendedoras a "perseverar" e a "seguir loitando" para permanecer.

A fotógrafa Patricia Maquieira, promotora deste proxecto, sinalaba que esta iniciativa é unha homenaxe ás mulleres empresarias, para tratar as súas historias e ofrecelas nun vídeo no que narran as súas vivencias persoais, mostran as súas calidades e ofrecen consellos a outras mulleres que queiran emprender unha actividade empresarial. Para esta proposta seleccionáronse tanto emprendedoras veteranas como mozas e de diferentes sectores dentro do comercio local.