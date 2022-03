Quince 'Mulleres da Vila' para visibilizar e homenaxear ás emprendedoras de Pontevedra

O vindeiro xoves, 10 de marzo, a concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, fará un percorrido polos escaparates dos negocios participantes na mostra fotográfica do proxecto 'Mulleres da Vila', coordinado pola artista visual Patricia Maquieira e co que se busca visibilizar e homenaxear o traballo de 15 mulleres emprendedoras que dirixen un establecemento en Pontevedra.

A través das 15 fotografías expostas nos seus escaparates, preténdese incidir "na coraxe, valentía, vontade, carisma e entrega que están detrás dun labor sen o cal as nosas rúas non terían vida, cor e alegría", tal e como explicou a concelleiro a semana pasada.

Para lograr ese obxectivo, tamén se elaborou un vídeo no que elas mesmas contarán as súas historias, que será difundido a través das redes sociais.

Esta exposición forma parte do programa de actividades do Concello de Pontevedra con motivo do 8M, Día Internacional da Muller.

As imaxes serán as seguintes:

Rúa Cruz Vermella:

- CUADERNA MAESTRA - MARÍA JOSÉ VÁZQUEZ

- LAWEN- ART ESTUDIO - LAURA GALLEGO

Rúa Perfecto Feijoo:

- PELUQUERÍA D`KBEZA - EVA ESTÉVEZ E MARI CASALDERREY

Rúa San Antoniño:

-FRUTERÍA SONIA - SONIA MIÑÁN

Rúa Javier Puig:

-LIBRERÍA TINTEIRO - ELENA IGLESIAS

Rúa Gonzalo Gallas:

-LIZ ESPERÓN - ELISABETH ESPERÓN

Rúa Antón Fraguas:

-ESTILOARAMAR - VIVIANA ARAÚJO

Rúa Loureiro Crespo:

- AQUELARRE - MARÍA DIZ

-Muebles Qka - CARMEN PEREIRA

-ADMINISTRACIÓN DE LOTERIAS 7 - DORITA - ANA MUÍÑOS

Rúa José Adrio Barreiro:

- MERCERÍA LEMBRANZAS - GUADALUPE BOULLOSA

Rúa Pintor Laxeiro:

- OLLADAS - CENTRO ÓPTICO - ÁNGELES RIVEIRO

- NURIA NERGA- NURIA NERGA

Rúa Fray Juan de Navarrete:

- TON SAC - MARIÁN BARROS

Rúa Peregrina:

- GRANO DE ORO - ADELA GRANADOS