Precariedade laboral das coidadoras, trata de mulleres e educación contra a violencia machista, tres retos para o 8M en Pontevedra

Despregamento da lona do Día Internacional da Muller no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot María Varela, autora do manifesto dos actos municipais do 8M en Pontevedra © Mónica Patxot

"Terra de mulleres" é o título do manifesto e o lema co que Pontevedra conmemorará este martes 8 de marzo o Día Internacional da Muller.

A xornalista María Varela é a autora dun discurso que pronunciou este luns por primeira vez e no que fai fincapé algúns dos principais retos que o feminismo ten por diante: acabar coa prostitución e a trata de mulleres, resolver a precariedade laboral no ámbito dos coidados que destapou a pandemia da covid-19 e apostar pola educación como vía principal para acabar coa violencia machista.

Acompañada pola concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, a xefa de redacción do Diario de Pontevedra explicou que co seu discurso "quería representar a todas as mulleres, pero tamén a min mesma". Lembrou Varela que as mulleres representan máis da metade da poboación mundial, pero a súa representación na sociedade é aínda limitada. E aválao con datos sobre a reducida taxa de mulleres reitoras nas universidades españolas, alcaldesas ou na dirección das empresas do Ibex.

Non puido conter a emoción ao referirse ao drama humanitario que se está vivindo en Ucraína e citou a Fina Casalderrey para honrar a memoria de todas as mulleres feministas, "esas mulleres que foron quitando as silveiras do camiño para as demais".

Tras a lectura do manifesto, o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores e os concelleiros Anabel Gulías, Demetrio Gómez, Iván Pontes e Tino Fernández acompañaron a María Varela ata o balcón da casa do concello para despregar unha lona co lema: "Terra de Mulleres, tempo de mulleres".

"Mulleres fortes, mulleres creativas, queremos facer fincapé na verba mulleres, que significa que as mulleres seguimos a levar os coidados dos menores, somos as principas perxudicadas en tempos de guerra e seguimos sen romper os teitos de cristal", declarou a concelleira de Igualdade, Yoya Blanco, tras o acto.

O rexedor pontevedrés sumouse tamén ás reivindicacións. "O Concello de Pontevedra está na loita, que está sen rematar. Hai moitísimo que facer e ningunha sociedade pode permitirse o luxo de que o 52 % da sociedade non estea representada e non aporte a súa potencia en todos os eidos da vida social. Desde o Concello o facemos con políticas de discriminación positiva porque hai que favorecer chegar a esa situación na que a muller teña os mesmos dereitos, os mesmos salarios e a mesma responsabilidade social", afirmou Lores