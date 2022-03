RADIO.- 8M: Unha emprendedora pontevedresa dedicada a asesorar a outras mulleres emprendedoras

Carla d' Pont é a marca persoal coa que a pontevedresa Carla López Rodríguez decidiu comezar o seu proxecto como emprendedora desde Austria, país no que decidiu instalarse para desenvolverse profesionalmente. Doutorada en Comunicación, dedícase á consultoría de negocios dixitais de marca persoal.

"Mentres facía a tese de doutoramento traballaba na Universidade e en 2013 fun a Viena para facer unha estancia e ter unha mención internacional. Unha vez terminado o contrato, vin que non atopaba ofertas de traballo onde puidese achegar, así que cando terminei a tese decidín volver a Viena en 2017. Moitos emigramos coa esperanza de atopar algo mellor fora cando no teu país non valoran o que es" relata no podcast 'Cara a cara'.

Desde entón a 2020 trata de facerse o seu oco profesionalmente e coa pandemia "que foi un punto de inflexión para moitas persoas, tamén o foi para min. O meu traballo dábame para pagar as facturas pero non me sentía plena, así que fixen un proxecto de desenvolvemento do meu propio negocio; isto é, darlle forma a Carla d' Pont". Como emprendendora asesora a outras mulleres emprendedoras a iniciar e canalizar os seus negocios dixitais: "as mulleres temos un gran talento, pero está a inseguridade, falta de confianza e aínda que a sociedade está a impulsar o emprendemento feminino, aínda temos moitas barreiras".

Nunha data como a do 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora, trae a PontevedraViva Radio o seu consello: "que se atrevan, créanllo e déanse unha oportunidade. Eu paseime anos esperando a que ma desen, ata que me dí conta que eu era a primeira que tiña que darse esa oportunidade".

Neste contexto bélico motivado pola invasión rusa en Ucraína, preguntamos polo seu futuro máis inmediato á pontevedresa emigrada: "igual non sería unha idea tan tola facer as maletas e volver un tempo a España porque Austria está aí á beira. Aquí as noticias non son moi alarmistas, pero as noticias están en todos lados e depende como asimiles a información, exposcho".