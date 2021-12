Décimos do 42833, cuarto premio da Lotería de Nadal, véndense en Bueu, Meis e A Illa

Ata as once da mañá tivemos que esperar para que un dos premios do sorteo de Nadal da Lotería Nacional caera preto de nós. Foi un dos cuartos premios, que foi para o número 42833.

O premio, que estivo moi repartido por toda España, trouxo sorte a tres localidades do ámbito de Pontevedra. Vendéronse décimos en Bueu, Meis e A Illa de Arousa.

Ademais, tamén caeu en maior ou menor medida en Vigo, O Porriño, Tui e Gondomar, así como en Malpica, Santiago, A Coruña, Ferrol, Lourenzá, Lugo e Riós (Ourense).

Cada décimo premiado está agraciado con 20.000 euros.