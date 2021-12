Todo un pobo con fortuna: "Está por toda A Illa, haberá poucas casas que non a teñan"

Celebración del cuarto premio en A Illa de Arousa © Mónica Patxot

Un total de 41 alumnos de cuarto curso de ESO do instituto da Illa de Arousa venderon as participacións premiadas co cuarto premio no sorteo de Nadal da Lotería Nacional. Tan elevado número de vendedores repartiu tanto o premio que difícil é pensar que haxa algunha familia da localidade á que non tocase a sorte.

"Son 41 nenos, é moi raro que non estea en cada casa", dicía emocionada Enma, nai de Pedro, un dos 'nenos da sorte' do número 91179 este ano. Así, asegura que "está moi repartido, está por toda A Illa, haberá poucas casas que non a teñan". A Illa de Arousa é este ano un pobo infestado de sorte.

A cantidade non é elevada, pois supoñen 4 euros xogados dun cuarto premio, pero cada unha das participacións vendidas por estes escolares reportan 4.000 euros para os seus compradores, un belisco que fará máis levadía o Nadal de todos os agraciados.

A sorte, ademais, toca a todas as familias e grupos de amigos. Enma móstrase emocionada de saber que que a teñen a súa filla, os seus sobriños, os seus sogros e todo o seu grupo de amigas. Cando o seu fillo empezou a vender, ofreceuna nun grupo de WhatsApp das súas amigas e este mércores, cando soubo que tocara, alegrouse de facelo. "Non se que me daba tela e que as miñas amigas quedasen sen elas se tocaba", agradeceu chea de ilusión.

Noa, alumna que vendeu dous talonarios, e a súa familia confirman que está moi repartido. "Tiña outro talonario para vender e devolveuse. Todo o mundo tiña e non quería comprar máis. Iso quere dicir que está moi repartido", aseguran.

Toda a súa familia é exemplo diso, pois todos teñen polo menos un décimo. O avó de Noa, Benigno, propietario da vinoteca situada xusto á beira da administración de loterías de San Xulián que repartiu a sorte, é un deles.

Ten o seu negocio á beira da administración e, con todo, nunca lle tocaba nada. "Tivo que vir a miña neta para repartirme a sorte", sinalou orgulloso mentres no exterior do seu negocio decenas de persoas celebraron este cuarto premio.

Abrazos, bicos, berros de alegría, champaña e mesmo unha botella de cava compartida entre todos os presentes evidenciaban esa alegría que, ao ser compartida, convértese nunha sorte de enerxía adicional tan necesaria en tempos de pandemia.

O agradecemento cara aos escolares agraciados que venderon o número gañador foi unha constante durante a celebración ás portas da administración e eles non podían ocultar a súa satisfacción. "Estamos moi contentos. Ademais, tocoulle a toda a familia", sinalaba Noa.

Agora os escolares terán que poñerse de acordo co destino da súa excursión. Venderon participacións a 5 euros nas que tan só xogábanse catro porque o euro adicional era a recadación para poder pagar a excursión. Agora que todos teñen un ingreso extra, a viaxe parece asegurado.

Tiñan en mente Barcelona, Valencia ou Canarias e moitos seguen pensando en manter o destino, aínda que hai quen, como Adrián, pensa ao grande e exponse un cruceiro. Agora deberán debatelo.

A administración de Manuel Muñiz e Cristina Allo na Illa vendeu 776 décimos dese cuarto premio, 15,7 millóns de euros e outros 200.000 euros dunha serie do 42833, outro cuarto premio vendido en portelo.