Os verdadeiros 'nenos da sorte' están na Illa de Arousa

Máis de 23 millóns de euros deixou un cuarto premio do sorteo de Nadal da Lotería Nacional en Galicia, o que recaeu no 91179, que na súa maior parte vendeuse nas localidades pontevedresas da Illa de Arousa e Caldas de Reis.

Na primeira delas, son poucos os que se quedaron sen premio, que regou o municipio con 16 millóns de euros a través das participacións vendidas polos alumnos de cuarto da ESO do instituto local.

"Está todo moi repartido. Todos na familia teñen algo", sinalou a PontevedraViva unha das premiadas, cuxo sobriño "foi un dos que máis vendeu", 150 participacións de cinco euros -dos que se xogaban catro- que reportaron 4.000 euros a cada un dos seus propietarios.

Adquiriron a lotería na administración número 1 da Illa, "que non tiña tanta cantidade do número que queriamos e tiveron que encargalo fóra", relata Teresa Barreiro, unha das nais da ANPA do instituto, encargadas da organización da excursión dos rapaces.

"Os nenos non tiñan quen os levase de excursión polo tema covid e queriamos que fosen, polo que decidimos vender lotería para sacar algo e axudarlles", subliña esta nai, que celebra que fose un premio tan repartido porque "o necesitabamos".

Os alumnos pensaran en irse de viaxe a Tenerife ou Barcelona, pero como recoñece Adrián López, un dos nenos que repartiu sorte na Illa, "agora cambiaremos e seguramente nos vaiamos de cruceiro".

Ás portas da administración de loterías número 1 da Illa de Arousa, onde compraron os décimos agraciados con este cuarto premio, poucas persoas estaban máis contentas que María José, dona dunha das participacións.

"É un belisco que facía falta con todo o que estamos a sufrir", sinalou esta muller, que actualmente se atopa de baixa e para a que "isto é unha alegría porque sempre desexaba saber que sentía cando che tocaba un premio, aínda que fose un pequeno".

Emma, pola súa banda, repartiu a lotería entre o seu grupo de amigas "porque non sei que me daba tela eu e que elas quedasen sen ela", polo que celebra que "nos tocou a todas e estou súper feliz" porque, ademais, toda a súa familia ten algunha participación.

"Vendérono 41 nenos polo que é moi raro que este número non estea en cada casa", asegura esta nai, que do mesmo xeito que moitos dos nenos e os seus pais protagonizou momentos moi emotivos diante da administración de loterías.

O seu titular, Manuel Núñez, repartiu sorte por partida dobre no municipio porque tamén vendeu unha serie completa do outro cuarto premio, o 42833, que deixou outros 200.000 euros neste sorteo de Nadal.

Na Illa repartiuse a maior parte deste cuarto premio pero, en realidade, a sorte tivo a súa orixe a uns 24 quilómetros de distancia, en Caldas de Reis.

Da administración número 1 de Caldas, a única que hai no municipio, saíron as 79 series que se venderon ao público na illa máis coñecida da ría de Arousa.

Así o explicou Miguel Martínez, titular deste despacho, que relata que foi a través dun intercambio "porque na Illa necesitaban números e mandámosllos desde aquí", un xesto habitual entre administracións próximas.

Pero non todos os décimos dispoñibles foron nese intercambio, xa que o propio Martínez vendeu "por ventanilla" outras 38 series deste cuarto premio, o 91179, que deixaron en Caldas un bo belisco económico, ata 7,6 millóns de euros.

"Estamos moi felices porque facía falta que caese un premio así", explica Martínez, para o que é o segundo premio que reparte na Lotería de Nadal, tras o quinto premio que vendeu en 2012, apenas meses despois de facerse cargo desta administración.

Aínda que Caldas de Reis é un punto estratéxico do Camiño Portugués a Santiago, o loteiro afirma que "maioritariamente se vendeu a xente de aquí", polo que "a felicidade é aínda maior porque sempre é bo que o diñeiro quede no pobo".

Parte desta lotería vendida en Caldas comprárona os responsables do bar La Bodeguilla, onde elixiron este número "por azar puro" porque nunca xogaran ao 91179, do que tiñan "uns vinte décimos" que foron vendidos a "clientes habituais".