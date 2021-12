A Deputación lanzará unha liña de axudas para potenciar experiencias de agrocompostaxe

César Mosquera, vicepresidente da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra vai lanzar unha liña de axudas para botar a andar e potenciar experiencias de agrocompostaxe na provincia ao abeiro do Plan Revitaliza.

Así o anunciou este luns o vicepresidente César Mosquera na inauguración das Xornadas Revitaliza sobre ‘Biorresiduos municipais retornando ao agro’, onde subliñou que a compostaxe de residuos urbanos con residuos producidos na agricultura ou na gandeiría –o que se chama modelo austríaco- é unha solución "de sentido común" para resolver a xestión dos biorresiduos nas vilas e cidades e ao mesmo tempo achegar fertilizantes á terra.

Mosquera indicou que o Revitaliza ten as bases para estas axudas preparadas dende a primavera pasada á espera da nova normativa sobre residuos estatal, que se aprobará nesta mesma semana, e que aclarará a posibilidade de que os residuos municipais separados en orixe se poidan mesturar cos xerados no agro e na gandería.

Insistiu en que a convocatoria non se puido botar a andar antes para evitar fracasos: "Queremos dar pasos con solvencia incluso a risco de ir máis lentos", explicou.

Mosquera subliñou que o obxectivo das axudas provinciais será achegar fondos para poñer en marcha proxectos conxuntos e de colaboración entre concellos e empresas agrogandeiras, un obxectivo polo que nestes momentos tamén está a apostar a Unión Europea.

O vicepresidente Mosquera realizou o anuncio das axudas para proxectos de agrocompostaxe no marco das Xornadas Revitaliza coorganizadas xunto ao CEIDA. Na inauguración o director do centro, Carlos Vales, subliñou que nos dous días que durarán os relatorios exporanse as experiencias máis relevantes do estado español ao falar da co-compostaxe urbana e agrícola, tanto dende a perspectiva pública, privada, de normativa e de investigación.