Pontevedra agarda que o AVE non deixe "en segundo plano" as conexións dentro de Galicia

Para o goberno municipal de Pontevedra, a chegada do AVE a Galicia -que se oficializou este luns coa viaxe inaugural entre Madrid e Santiago de Compostela- é "básica" para mellorar a conexión da cidade co resto do territorio nacional.

Iso si, aseguran que o atraso que acumulou esta nova liña ferroviaria "é inxustificable desde calquera punto de vista", segundo sinalou o seu portavoz, Anabel Gulías.

"O que queremos ver son compromisos cumpridos e que vaian cada vez máis aló", engadiu.

Pero Pontevedra considera que o "debate" sobre a alta velocidade non debe deixar "en segundo plano" a posta en marcha dun tren de proximidade que conecte as cidades e cabeceiras "máis importantes de Galicia" entre elas.

"Ás veces nos esquecemos disto", sinalou Gulías, ao entender que vertebrar o territorio galego con este "necesario" servizo de transporte debe ser unha prioridade.