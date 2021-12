Adif ampliará a protección acústica nun tramo d Eixo Atlántico na cidade de Pontevedra

Adif Alta Velocidade ( Adif AV) licitou o contrato de obras de execución do proxecto de proteccións acústicas do Eixo Atlántico de Alta Velocidade no tramo Vigo-Padrón.

O contrato ten un importe de licitación de 25.767.152 euros (IVE incluído) e contempla as actuacións necesarias nas zonas susceptibles de ser protexidas do impacto acústico xerado pola circulación de trens.

Neste sentido, prevese a execución de 122 pantallas acústicas, cunha área total de 33.205 metros cadrados. Do total de pantallas, 21 serán metálicas de dobre absorción, 7 de metacrilato e o resto, metálicas. O proxecto define a instalación das devanditas pantallas acústicas, incluída a súa cimentación e/ou ancoraxe a estruturas da plataforma ferroviaria.

Para desenvolver o proxecto realizouse un estudo acústico, con inventario de edificacións e pantallas acústicas existentes na traza, así como unha campaña de medicións que permitiu avaliar as afeccións acústicas ao longo do trazado.

Ademais, o contrato inclúe a ampliación en aproximadamente 30 metros do soterramento existente na cidade de Pontevedra, empregando paneis fonoabsorbentes tanto na cuberta como nun tramo duns 20 metros en cada un das marxes da devandita ampliación.

Esta actuación poderá ser cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).