Internet de ata 600 megas de velocidade para cubrir todo Ponte Caldelas

Un neno xoga cun ordenador Dominio público Kalamazoo Public Library

Todas as aldeas de Ponte Caldelas contan con fibra óptica, segundo informa o goberno local. Nas últimas horas, a empresa local de telecomunicacións Áurea despregaba a rede de fibra óptica no lugar de Taboadela, a única aldea do municipio que non dispoñía ata o de agora deste servizo.

A velocidade é de 600 megas reais de subida e baixada. Segundo o goberno de Andrés Díaz, trátase dun servizo de gran calidade ao que moitas grandes cidades non teñen acceso. Esta posibilidade de conexión a Internet atópase tanto no Polígono Empresarial da Reigosa como no centro urbano da vila e nos 33 núcleos de poboación.

Segundo indica o alcalde, a veciñanza de Taboadelo xa pode solicitar a alta no servizo, que se realiza de maneira practicamente inmediata. Indica que a tardanza da implantación de internet neste lugar do municipio se debía a que estaba considerado como "zona branca" ao ser un espazo dotado dunha subvención concedida polo Goberno central en 2017 a Telefónica, empresa que finalmente non chegou a poñer en marcha o servizo.

Desde o Concello entenden que estas posibilidades no rural favorecen a chegada de familias doutros puntos para instalar os seus domicilios en Ponte Caldelas.