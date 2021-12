O PSOE ve "impúdica, infame e noxenta" a campaña do PP contra Carmela Silva

Para o PSOE, a campaña emprendida polo PP para "desacreditar" a Carmela Silva é "impúdica, infame e noxenta" e advirten que estudan toman medidas "de todo tipo", incluídas as xudiciais, para "facer fronte a estas calumnias".

Así o asegurou o deputado Carlos Font, portavoz do PSOE na Deputación de Pontevedra, que lamenta que os populares "queiran converter a política nun depósito de lixo" e acúsaos de ser un partido "que adoita moverse entre verteduras".

Font censurou esta campaña de "persecución" contra Silva, que cualifica dunha persoa "absolutamente honesta" á que o PP "teme politicamente" e por iso, engadiu, organizan estes "ataques furibundos orquestrados en base a calumnias e mentiras".

Tras aseguran que os populares "se saltan a legalidade á toureira", o deputado socialista defendeu que a sentenza do Supremo sobre o caso do enchufe da cuñada de Silva no Concello de Vigo é " clarísima" porque demostra que ela "non ten implicación algunha".

"Non foi investigada, nin imputada, nin sequera foi chamada como testemuña", lembrou Carlos Font, que engade que a sentenza "a desvincula absolutamente de calquera participación".

O portavoz do PSdeG-PSOE asegurou estar "sorprendido" de que un partido "condenado por corrupción" mediante sentenzas firmes "poida protagonizar un ataque tan impúdico e vergoñoso que só pretende manchar a imaxe intachable da presidenta".

"Que este partido, con todas as mochilas que ten ás súas costas, veña agora a tentar desacreditar a honra dunha política con maiúsculas como Carmela Silva é, simplemente, unha obscenidade", sentenciou Font.

O dirixente socialista apuntou a este respecto que Galicia "aínda está a esperar" que o PP dea explicacións da relación do seu presidente, Alberto Núñez Feijóo, "cun narco".