O PSdeG de Formoso 'reármase' con Carmela Silva como presidenta

Dous referentes municipalistas da provincia de Pontevedra serán dous dos pesos pesados do novo PSdeG-PSOE que encabezará Valentín González Formoso.

A nova executiva dos socialistas galegos contará con Carmela Silva e Alberto Varela como dous dos seus principais referentes.

A actual presidenta da Deputación de Pontevedra será a nova presidenta do PSOE en Galicia, segundo revelou o partido. O alcalde de Vilagarcía, pola súa banda, será a responsable da área de política municipal, aproveitando a súa experiencia como presidente da Fegamp.

A Formoso, ademais, acompañaranlle a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, como vicesecretaria xeral; e José Manuel Lage Tuñas, edil na Coruña, como secretario de Organización.

O novo equipo do PSdeG será referendado no congreso autonómico que os socialistas galegos continúan este mércores en Santiago e que clausurará o presidente do Goberno, Pedro Sánchez.